"Financial Times" w swoim artykule przypomina, że Polska była ofiarą reżimów: nazistowskiego i stalinowskiego, a w czasie II wojny światowej udało jej się zabezpieczyć "sztandarowe dzieło" polskiej kultury, czyli obraz "Bitwa pod Grunwaldem" .

Minister kultury zdradziła w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że polski rząd prowadzi rozmowy z zagranicznymi instytucjami. Na wypadek ewentualnego ataku Rosji , to właśnie oni przyjęliby dzieła sztuki z polskich muzeów.

Przedsięwzięcie Ministerstwa Kultury nadzoruje były pułkownik armii Maciej Matysiak . Kieruje on departamentem bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego w resorcie Wróblewskiej. - Potrzebowaliśmy osoby, która pracowała w wojsku, w obronności, ale zna się też na zarządzaniu kryzysowym - przekazała minister.

- Trzeba również ewakuować wszystkie księgi inwentarzowe , które pozwolą ci udowodnić, że to twoja praca - tłumaczyła w rozmowie z dziennikiem Wróblewska. Aktualna dokumentacja pozwoli na śledzenie dzieł sztuki i umożliwi ich odzyskanie w przyszłości.

- Nie da się ewakuować wszystkiego - dodała minister kultury. Dlatego muzea stoją przed wielkim wyzwaniem wskazania tego, co należy zakwalifikować do "priorytetowej ewakuacji".

Jak pisze "Financial Times", Polska wyciąga wnioski z akcji ewakuacji ukraińskich dzieł sztuki po rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku. Część z nich ciągle przebywa w naszym kraju.

- Opowiedzieli nam swoją historię, jak to jest naprawdę pracować w tak kryzysowym czasie - tak o współpracy z ukraińskimi ekspertami od sztuki mówiła Hanna Wróblewska.

"FT" przypomniał, że do Polski co roku wraca około 20 dzieł z zagranicznych muzeów. To eksponaty zrabowane przez Niemców i Związek Radziecki w czasie II wojny światowej.