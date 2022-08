Powroty z długiego weekendu. Korki na Zakopiance i na S7 w kierunku Gdańska

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Kończy się długi weekend i polscy masowo wracają do swoich miejscowości. Utrudnienia czekają m.in. na jadących w stronę Gdańska drogą S7 między Olsztynkiem a Ostródą (woj. warmińsko-mazurskie). "Doszło tam do zderzenia ciężarówki z autem osobowym, a potem do kolizji z udziałem trzech pojazdów" - przekazuje GDDKiA. Także turyści, którzy po długim weekendzie pod Tatrami ruszyli w drogę powrotną, spędzą więcej czasu w podróży. Na Zakopiance bowiem tworzą się korki.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Marcin Szkodzinski / FORUM / Agencja FORUM