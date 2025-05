W porównaniu z poprzednimi dniami w środę pogoda zdecydowanie się pogorszy, szczególnie we wschodniej połowie kraju. W wielu miejscach przelotnie popada, a miejscami też zagrzmi. Jedno jednak się nie zmieni: po zachodzie słońca miejscami znowu zrobi się mroźnie . Wrócą typowe dla połowy maja przymrozki , znane jako zimni ogrodnicy.

Są one szczególnie niebezpieczne dla upraw i sadów. Wielu właścicieli podczas mroźnych nocy walczyć o ochronę swych roślin przed morzem. Tak będzie również tym razem.

Nocą ze środy na czwartek na tych terenach możliwe będą p rzygruntowe przymrozki do -3 stopni Celsjusza .

Powyższe ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 23:00 do godz. 7:00 w czwartek.

W trakcie burz może wiać silny wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach powieje też z prędkością do 70 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.