Powrót zasadniczej służby wojskowej. Są wyniki najnowszego sondażu

Dwoje na pięcioro Polaków jest za odwieszeniem zasadniczej służby wojskowej. Jak się okazuje, najbardziej chcą tego ci, których już ten obowiązek nie dotyczy - osoby w wieku 50-69 lat.

"Podobnie działa to ze względu na płeć. Za przywróceniem poboru jest 40 proc. kobiet. Ale w tej grupie aż trzy na cztery badane oczekują, że zasadnicza służba wojskowa będzie dotyczyć tylko mężczyzn" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Z kolei ankietowani mężczyźni są w tej kwestii za równouprawnieniem - większość oczekuje, że służba obejmie również kobiety.

Dziennik zwraca uwagę, że pomysł przywrócenia poboru cieszy się największym poparciem na wsi (46 proc. ankietowanych), a najmniejszym w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców (30 proc.).



Dla kogo służba wojskowa?

Mieszkańcy wsi mają w tej kwestii najbardziej równościowe podejście. W tej grupie ponad dwie trzecie popierających pobór jest za służbą kobiet i mężczyzn. Natomiast zdecydowana większość popierających pobór w dużych miastach chce go tylko dla panów.

Z zaprezentowanych danych wynika, że to młodzi ludzie w przedziale wiekowym 18- 39 lat są sceptycznie nastawieni do odwieszenia poboru do wojska.

Czy Polacy nie palą się do obrony Ojczyzny?

Sondaż wykonano 3-4 lutego na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.