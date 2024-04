Generał Waldemar Skrzypczak w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" mówił o ewentualnym powrocie obowiązkowego poboru do wojska . Podkreślił, że obecnie nadal jest on zawieszony, a ostatnie rozporządzenie ministra obrony narodowej nie zmieniło niczego w tej kwestii.

- Przede wszystkim nie będzie to decyzja tylko polskiego rządu - powiedział. - Odwieszenie obowiązkowego poboru do zasadniczej służby wojskowej nastąpi wtedy, kiedy NATO uzna, że nadchodzi realne widmo wojny. To będzie sygnał dla wszystkich państw członkowskich, że należy przyśpieszyć przygotowanie sił zbrojnych, a jednym z obowiązkowych elementów takiego procesu jest odwieszenie albo zwiększenie poboru do wojska - dodał generał Skrzypczak.