Powraca zimowa aura. Ostrzeżenia dla dziesięciu województw

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

W czwartek będzie pochmurno. Niemal w całym kraju przy niskich temperaturach wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, choć zdecydowanie więcej będzie go po prawym brzegu Wisły. Na południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 18 cm. - Następne kilka dni w Polsce to powrót zimy - poinformowała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. IMGW wydało ostrzeżenia przed oblodzeniem i intensywnym opadami śniegu dla dziesięciu województw.

Zdjęcie Prognoza pogody. W ciągu najbliższych dni śnieg zasypie cały kraj / East News/Paweł Murzyn/wxcharts / materiały prasowe