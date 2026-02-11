W skrócie Prokuratora postawił trzem osobom zarzuty powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w związku z pośrednictwem przy uzyskaniu aktu łaski.

Prokuratura poinformowała, że w styczniu 2018 roku przekazano zaliczkę w wysokości 90 tys. zł jako część uzgodnionej kwoty za pośrednictwo.

Prokuratura zawnioskowała o areszt dla dwóch zatrzymanych, podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech osób. Oskarżeni mieli powoływać się na wpływy w kancelarii prezydenta oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski.

"Jak ustalono, w styczniu 2018 r. w Wiśle, doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 000 zł" - podała prokuratura. Środki te miały być wynagrodzeniem za pośrednictwo w sprawie.

"Jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia" - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Zatrzymania Tomasza R., Moniki K. T. oraz Dominia G.dokonali funkcjonariusze delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie. Prokuratura potwierdziła, że w toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego.

"Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za załatwienie prezydenckiego aktu łaski od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi" - przekazali śledczy.

Prokuratura zawnioskowała do sądu o areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy dla dwóch podejrzanych. Wobec trzeciej zastosowano środki zapobiegawcze.

"Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności" - podała Prokuratura Krajowa.

