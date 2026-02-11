Powoływali się na "wpływy w Kancelarii Prezydenta". Trzy osoby z zarzutami

Bartosz Kołodziejczyk
Maciej Olanicki

Bartosz Kołodziejczyk, Maciej Olanicki

Aktualizacja

Prokurator małopolskiego wydziału PZ PK przedstawił trzem osobom zarzuty dot. powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Zarzuty dotyczą też wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej "w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski".

Fasada nowoczesnego budynku z dużymi, szklanymi oknami i napisem Prokuratura Krajowa nad wejściem.
Prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne trzem osobom, które powoływały się na wpływy w kancelarii prezydenta Zbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Prokuratora postawił trzem osobom zarzuty powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w związku z pośrednictwem przy uzyskaniu aktu łaski.
  • Prokuratura poinformowała, że w styczniu 2018 roku przekazano zaliczkę w wysokości 90 tys. zł jako część uzgodnionej kwoty za pośrednictwo.
  • Prokuratura zawnioskowała o areszt dla dwóch zatrzymanych, podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech osób. Oskarżeni mieli powoływać się na wpływy w kancelarii prezydenta oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski.

"Jak ustalono, w styczniu 2018 r. w Wiśle, doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 000 zł" - podała prokuratura. Środki te miały być wynagrodzeniem za pośrednictwo w sprawie.

"Jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia" - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Zobacz również:

Węgry nie wydadzą Zbigniewa Ziobry? Waldemar Żurek ma "plan B"
Polska

Węgry nie wydadzą Zbigniewa Ziobry? Waldemar Żurek ma "plan B"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Trzy osoby z zarzutami korupcyjnymi. Mieli powoływać się na wpływy w kancelarii prezydenta

    Zatrzymania Tomasza R., Moniki K. T. oraz Dominia G.dokonali funkcjonariusze delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie. Prokuratura potwierdziła, że w toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego.

    "Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za załatwienie prezydenckiego aktu łaski od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi" - przekazali śledczy.

    Prokuratura zawnioskowała do sądu o areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy dla dwóch podejrzanych. Wobec trzeciej zastosowano środki zapobiegawcze.

    "Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności" - podała Prokuratura Krajowa.

    Zobacz również:

    Włodzimierz Czarzasty i Karol Nawrocki spotkają się podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta
    Polska

    Emocje buzują przed spotkaniem u prezydenta. Jeden temat zdominuje dyskusję

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska
    "To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBNPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze