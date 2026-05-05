W skrócie Profesor Ryszard Piotrowski w wywiadzie ocenił, że najważniejsza jest zmiana postawy polityków, a nie konstytucji.

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem jest zainicjowanie dyskusji o poprawkach do obecnej ustawy zasadniczej.

Do Rady Nowej Konstytucji zostali wybrani eksperci z różnych dziedzin, a jej prace mają następnie objąć zaproszenie kolejnych specjalistów i przedstawicieli wszystkich ugrupowań sejmowych.

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji. W składzie gremium znalazł się między innymi konstytucjonalista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Piotrowski, który udzielił "Gościowi Niedzielnemu" zaskakującego wywiadu.

Choć Pałac Prezydencki zapowiada rychłe rozpoczęcie prac nad nową ustawą zasadniczą, prof. Piotrowski ocenił, że w rzeczywistości Rada Nowej Konstytucji nie ma na celu zmiany polskiego prawa.

Rada Nowej Konstytucji. Prof. Piotrowski przeciwny tworzeniu nowego prawa

- Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić, zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno - mówił w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego".

Jak dodał, "celem prac rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która ta dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji".

Piotrowski potwierdził słowa prezydenta Karola Nawrockiego i oświadczył, że w kolejnym etapie prac do Rady zostaną zaproszeni eksperci z różnych dziedzin, nie tylko prawa i nauk społecznych.

Nawrocki powołał go do Rady Nowej Konstytucji. Prawnik mówi wprost: Nie jest potrzebna

Zdaniem prawnika zmiana konstytucji w Polsce nie jest potrzebna. Poważniejszym problemem, nad którym należy się pochylić jest - w jego opinii - postawa społeczeństwa względem zasad prawa.

- Nie jest nam potrzebny reset konstytucyjny, tylko reset polityków. Potrzeba nam ludzi, którzy byliby zdolni po pierwsze zrozumieć konstytucję, po drugie ją stosować bez niechęci, zawiści, agresji, tylko z empatią i szacunkiem - mówił.

Dopytywany o to, jak w praktyce będą wyglądać prace Rady Nowej Konstytucji, Piotrowski powiedział, że nie zna na razie ich szczegółowych planów. Choć kilkukrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem tworzenia nowej konstytucji, ocenił, że przyjęta w 1997 roku ustawa zasadnicza ma pewne mankamenty, m.in. w kwestii wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

- Ale nie spodziewałbym się tego, że takie doprecyzowanie, nawet najlepsze, pozwoli nam uniknąć problemów w przyszłości - politycy zawsze będą politykami. Prawo nigdy nie będzie wystarczająco precyzyjne, żeby nie można było go nadużywać, obchodzić, traktować instrumentalnie - podsumował.

Prezydent powołał nowe gremium. Rada Nowej Konstytucji rozpoczyna pracę

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji i wręczył akty powołania jej pierwszym członkom. Jak zapowiadał, celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali: była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych, były marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko i konstytucjonalistka prof. Anna Łabno.

- Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Bardzo dziękuję profesjonalistom, dziękuję ludziom odważnym i ludziom, którzy mają różny pogląd nawet na stawiane przeze mnie tezy, a dziś rozpoczęli swoją pracę w Radzie Nowej Konstytucji - mówił prezydent.

Dodał, że następnym etapem prac będzie powołanie kolejnych ekspertów, konstytucjonalistów, prawników, ale także ekspertów w wielu dziedzinach społecznych. Przekazał, że z drugiej strony wysłał już zaproszenia do przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Sejmie.

