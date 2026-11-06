Powodzie zalały francuską wyspę. Dwie osoby nie zdążyły uciec z auta

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Dwie osoby zginęły, a jednej udało się wydostać z samochodu porwanego przez powódź na Korsyce. Strażak, który pomógł podróżującej autem kobiecie, trafił do szpitala z objawami hipotermii. Żywioł zniszczył lub uszkodził wiele dróg i mostów. Jeden z burmistrzów powiedział, że jego miasto wygląda "jak po bombardowaniu".

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Zniszczenia po powodzi na Korsyce we Francji. Ulewy zniszczyły mosty i drogi, dwie osoby zginęły w zalanym samochodzie
Uszkodzony most Bala w rejonie miejscowości Porto Vecchio na południu Korsyki. W powodziach w tej okolicy zginęły dwie osobyGrichka BEYSSON-LEANDRI / Hans LucasAFP

W skrócie

  • Dwie osoby zginęły, a jedna została uratowana po tym, jak samochód został porwany przez powódź na Korsyce.
  • Wstrzymano zajęcia w szkołach w wielu miejscowościach, zniszczone są lokalne drogi i mosty.
  • Burmistrz Porto-Vecchio powiedział, że po powodziach jego miasto wygląda tak, jakby doświadczyło bombardowania.
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Do tragedii doszło około godz. 1 w nocy z czwartku na piątek, na drodze RT10, łączącej miejscowości Bonifacio i Porto-Vecchio - poinformował Andre Lemierre, dyrektor biura prefekta Korsyki. Urzędnik poinformował, że w pojeździe znajdowały się trzy osoby, ale tylko jednej udało się przeżyć.

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"Straszna tragedia" na Korsyce. Przeżyła jedna z trzech osób

"Minionej nocy doszło do strasznej tragedii w Bonifacio, gdzie samochód został zmyty przez powódź. Pomimo wysiłków służb ratowniczych dwie osoby straciły życie. Uratowano 40-letnią kobietę, którą podniesioną wyciągarką przez śmigłowiec służby cywilnej" - poinformował francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez w serwisie X.

Jak przekazał minister, kobieta została przetransportowana do szpitala. Leczenia wymagał również jeden z ratowników, który jej pomagał - stwierdzono u niego hipotermię i też trafi do lecznicy.

Według serwisu Corse Matin ofiary powodzi pochodzą z Porto-Vecchio i wracały z lotniska Figari, kiedy zaskoczył ich gwałtowny przybór wody.

Nuñez złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Przez Korsykę od połowy tygodnia przetaczają się intensywne ulewy, powodujące wiele zniszczeń i podtopień. Sytuacja jest na tyle zła, że wstrzymano zajęcia szkole. Do niektórych szkół trudno byłoby dojechać, ponieważ powodzie nie tylko zalewały drogi, ale też uszkadzały mosty.

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"Miasto jak po bombardowaniu". Zniszczone mosty, zmiecione drogi

Najmocniej ucierpiała wschodnia i południowa część Korsyki - tam ulewy trwają od środy. We wschodnich rejonach wyspy od środy suma opadów wyniosła 150-250, a miejscami do 300-350 litrów wody na metr kwadratowy.

W miejscowości Bonifacio zamknięto szkoły i miejski żłobek, żeby "zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom" - poinformowały lokalne władze we wpisie w serwisie X. Szkoły zamknięto również w 11 innych miastach na Korsyce.

W czwartek wieczorem z powodu złych warunków pogodowych zmobilizowanych było 85 miejscowych strażaków.

Powódź częściowo zniszczyła i porwała elementy mostu łączącego Murateddu z Porto-Vecchio. Zamknięto też przeprawę Alzu di Ghjaddina, wiele dróg zostało zalanych i jest nieprzejezdnych.

"Miasto jest jak po bombardowaniu" - mówił Jean-Christophe Angelini, burmistrz Porto-Vecchio, w telewizji France Info. Dodał, że zniszczone zostały "całe odcinki sieci miejskiej", a "mosty mające kilka dekad, a nawet więcej, zostały zmyte".

W górach całe fragmenty dróg w wiosce Agnaronu zostały zerwane przez wezbrany nurt - informuje "Le Parisien".

W piątek w południowo-zachodniej części Korsyki obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami i powodziami, wydane przez służbę meteorologiczną Meteo France.

Granica pomiędzy dwoma kolorystycznie oznaczonymi obszarami, gdzie dolna część przedstawiona jest w kolorze pomarańczowym, górna w żółtym, otoczone niebieskim tłem.
Pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe na południu KorsykiMeteo Francemateriał zewnętrzny

Najsilniejsze ulewy mogą tam potrwać do południa, potem stopniowo powinny słabnąć.

Źródło: "Le Parisien", "La Depeche", Corse Net Infos, Corse Matin. Meteo France

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