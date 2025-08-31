Podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Nawrocki powiedział, że to święto jest o tych, "którzy zachowali się jak trzeba w roku 1980, a o których państwo polskie na wiele lat i na wiele dekad zapomniało".

Jak dodał, to święto tych, którzy nie usłyszeli nigdy od Polski słów: "dziękuję za to, że w sierpniu byłeś w Stoczni Gdańskiej, w Stoczni Szczecińskiej i w całej Polsce, po to, aby walczyć o naszą wolność i niepodległość". - Ja mogę żyć w wolnej Polsce dzięki wam i chcę wam za to podziękować, bohaterowie Solidarności - powiedział prezydent.

Nawrocki podkreślił, że takim ludziom w imieniu byłego prezydenta Andrzeja Dudy - obecnego na uroczystości - przez ostatnie lata wręczał jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzyże Wolności i Solidarności. - Wręczałem je tu, w sali BHP i w całej Polsce. Wręczałem je tym, którzy uciekli z wizji państwa polskiego na wiele dekad po roku 1989 - podkreślił prezydent, zapewniając, że będzie nadal upominać się o nich.

Prezydent zwrócił uwagę, że w historii Solidarności jest też Lech Wałęsa, "o którym zapominać nie możemy, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji". - Lech Wałęsa był przewodniczącym "Solidarności", ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę o tym kim był Lech Wałęsa, i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi - podkreślił Nawrocki.

- Chcemy dla dobra wspólnego stawać w prawdzie o "Solidarności". Czerpać z niej, bo to nie jest tylko tradycja i piękna historia, ale to także dla nas wszystkich zobowiązanie - dodał.

Prezydent podkreślił też, że w sierpniu 1980 roku "Polska wróciła na drogę powrotną do tego, aby Polacy mogli być Polakami, aby Polska została Polską".

- 31 sierpnia i Porozumienia Sierpniowe były tym momentem, w którym można było stanąć po właściwej stronie, po stronie głosu narodu, obywateli ówczesnej PRL, ale tych, którzy mieli w swoim sercu wolność. To moment, w którym można było przebić się przez swoje ograniczenia partyjne, ideologiczne, przez statusy ekonomiczne, zawodowe, społeczne i można było stanąć razem i dojść do porozumienia, które było potrzebne - kontynuował prezydent.

Jak dodał Nawrocki, Porozumienia Sierpniowe pokazują też, że "można być człowiekiem wolności, że można wolność kochać, można wolności służyć, ale nie trzeba ulegać temu, co dzisiaj często widzimy, a więc radykalnemu liberalizmowi". - Bo wolność to nie jest oderwanie się od wartości. Wolność nie może być wbrew wolności innych. Wolność może być oparta o wartości i o poczucie odpowiedzialności i tego uczą nas Porozumienia Sierpniowe - oświadczył Nawrocki.

Prezydent mówił też, że musimy być gotowi do "kompromisów, które służą naszej narodowej wspólnocie".

- Musimy bronić się dzisiaj, jako wspólnota narodowa przed pogardą obcych, ale też - co być może dla nas najważniejsze - przed własnym zwątpieniem. Bo jak my, współcześni Polacy, możemy wątpić w siebie, jeśli mamy Solidarność, Jana Pawła II, jeśli znamy naszą historię, nasze narodowe dziedzictwo - zaznaczył Nawrocki.

Po uroczystości w sali BHP prezydent Nawrocki ma złożyć kwiaty pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej a o godz. 16 uczestniczyć w nabożeństwie w gdańskiej bazylice św. Brygidy.

