Powiew chłodu w całej Polsce. Pogodowej powtórki nie będzie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nie będzie powtórki sytuacji z początku ubiegłego tygodnia. Wówczas było ciepło i słonecznie, a teraz nad całą Polską zawisły ciemne chmury. Rozpogodzenia pojawią się tylko lokalnie, a w wielu miejscach zrobi się mokro, a wysoko w górach sypnie śnieg. Pojawią się też burze. Musimy się przygotować na napływ kolejnej porcji chłodnego powietrza, co od rana mocno odczuli mieszkańcy południowej Polski.

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Deszczowa i chłodna, jesienna pogoda w całym kraju. W poniedziałek będzie mokro i niewiele powyżej 10 st. C - prognozuje IMGW
Poniedziałek będzie chłodny w całym kraju. Wrócą też opady deszczu ,a wysoko w górach samego śnieguGrzegorz Skowronek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Przed nami chłodny i miejscami deszczowy początek tygodnia" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze poniedziałkowe godziny dnia były chłodne. O godz. 7 w Kielcach i Zakopanem było 1,1 st. C, a w wielu rejonach na południowym wschodzie niewiele powyżej 3-4 stopni. W ciągu dnia ciepło też nie będzie.

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Złota jesień zniknęła bez śladu. Wraca deszcz i śnieg

Rozpogodzenia pojawią się rano na południowym wschodzie, a wieczorem może do nich dojść także w innych rejonach kraju, jednak przez większość poniedziałku będzie pochmurnie.

Lokalnie przelotnie popada deszcz, a na północnym wschodzie wystąpią także lokalne burze. W północno-wschodniej Polsce suma opadów może miejscami dojść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Mapa Polski z prognozą opadów deszczu na określonych obszarach, pokazująca różne natężenie deszczu za pomocą kolorowych plam oraz izobary i wskaźniki ciśnienia atmosferycznego.
W poniedziałek przelotne deszcze wystąpią w wielu miejscach. Wysoko w górach spadnie śniegWXChartsmateriał zewnętrzny

Wysoko w górach opady będą miały bardziej zimowy niż jesienny charakter: w Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza może padać śnieg.

Na nizinach więcej będzie jesieni niż zimy, ale tam również o babim lecie możemy zapomnieć.

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Z północnego zachodu i zachodu do Polski będzie napływać "nieco chłodniejsza masa powietrza" - wynika z prognoz IMGW. A to oznacza, że początek tego tygodnia będzie wyraźnie chłodniejszy niż poprzednio.

Po chłodnym poranku nie powinniśmy się spodziewać znacznego wzrostu temperatur. W większości kraju będzie od 10 do maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich temperatury przez cały dzień będą jednocyfrowe i wyniosą w okolicach 7-9 stopni.

Mapa Europy ilustrująca anomalię temperatury powietrza, z wyraźnym ochłodzeniem w środkowo-wschodniej części kontynentu oraz podwyższonymi temperaturami po stronie zachodniej i południowo-zachodniej, a także intensywnie ciepłymi obszarami w Rosji.
Do Polski napłyną nowe masy chłodnego powietrza. W ciągu dnia nawet w najcieplejszych miejscach nie będzie więcej niż kilkanaście stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Choć wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to miejscami silniejsze porywy mogą obniżać temperaturę odczuwalną. "Przeważnie pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu i dość niską temperaturą powietrza nie będzie zachęcała do rekreacji na zewnątrz" - zwracają uwagę specjaliści z IMGW.

Z powodu pochmurnej i deszczowej aury przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Mapa Polski oznaczona jednolitym różowym kolorem wskazującym bardzo niekorzystne warunki biometrologiczne na całym obszarze oraz szarą strefą w części południowo-zachodniej kraju, sugerującą regiony objęte wyłączeniem z prognozy.
Przez cały dzień w Polsce utrzymają się niekorzystne warunki. Sytuacja poprawi się tylko podczas okresowych, lokalnych przejaśnieńIMGWmateriał zewnętrzny

Tylko lokalnie, kiedy pojawią się lokalne przejaśnienia lub rozpogodzenia, warunki przejściowo będą obojętne.

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