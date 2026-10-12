"Przed nami chłodny i miejscami deszczowy początek tygodnia" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze poniedziałkowe godziny dnia były chłodne. O godz. 7 w Kielcach i Zakopanem było 1,1 st. C, a w wielu rejonach na południowym wschodzie niewiele powyżej 3-4 stopni. W ciągu dnia ciepło też nie będzie.

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Złota jesień zniknęła bez śladu. Wraca deszcz i śnieg

Rozpogodzenia pojawią się rano na południowym wschodzie, a wieczorem może do nich dojść także w innych rejonach kraju, jednak przez większość poniedziałku będzie pochmurnie.

Lokalnie przelotnie popada deszcz, a na północnym wschodzie wystąpią także lokalne burze. W północno-wschodniej Polsce suma opadów może miejscami dojść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

W poniedziałek przelotne deszcze wystąpią w wielu miejscach. Wysoko w górach spadnie śnieg WXCharts materiał zewnętrzny

Wysoko w górach opady będą miały bardziej zimowy niż jesienny charakter: w Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza może padać śnieg.

Na nizinach więcej będzie jesieni niż zimy, ale tam również o babim lecie możemy zapomnieć.

Lepiej zostać w domu. Pogoda nie sprzyja wychodzeniu na zewnątrz

Z północnego zachodu i zachodu do Polski będzie napływać "nieco chłodniejsza masa powietrza" - wynika z prognoz IMGW. A to oznacza, że początek tego tygodnia będzie wyraźnie chłodniejszy niż poprzednio.

Po chłodnym poranku nie powinniśmy się spodziewać znacznego wzrostu temperatur. W większości kraju będzie od 10 do maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich temperatury przez cały dzień będą jednocyfrowe i wyniosą w okolicach 7-9 stopni.

Do Polski napłyną nowe masy chłodnego powietrza. W ciągu dnia nawet w najcieplejszych miejscach nie będzie więcej niż kilkanaście stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Choć wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to miejscami silniejsze porywy mogą obniżać temperaturę odczuwalną. "Przeważnie pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu i dość niską temperaturą powietrza nie będzie zachęcała do rekreacji na zewnątrz" - zwracają uwagę specjaliści z IMGW.

Z powodu pochmurnej i deszczowej aury przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Przez cały dzień w Polsce utrzymają się niekorzystne warunki. Sytuacja poprawi się tylko podczas okresowych, lokalnych przejaśnień IMGW materiał zewnętrzny

Tylko lokalnie, kiedy pojawią się lokalne przejaśnienia lub rozpogodzenia, warunki przejściowo będą obojętne.

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