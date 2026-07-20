Niż Cerry z ośrodkiem w rejonie Litwy i Łotwy w poniedziałek mocno wpłynie również na nasz kraj. Za jego sprawą dotrze "chłodna i niestabilna masa powietrza" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To oznacza burze z ulewami i silnym wiatrem, zwłaszcza na północy. Pogoda pogorszy się po południu.

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Lato zapomni o Polsce. Uwaga na silny wiatr

Czeka nas dość nieprzyjemny dzień, z bardziej jesienną niż letnią aurą. Będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach, a sucho będzie tylko na południowym wschodzie kraju.

Szczególnie muszą uważać mieszkańcy północnej Polski. Tam, w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię rozwiną się najsilniejsze burze, głównie po południu. Mogą one przynieść opady deszczu sięgające 15, a lokalnie łącznie do 30 litrów wody na metr kwadratowy i miejscowy grad. Podczas tych burz porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

Porywy wiatru w trakcie burz na północy Polski dojdą do 70 km/h - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu tego zagrożenia na całym Pomorzu Zachodnim, Pomorzu i północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które wejdą w życie w południe i utrzymają się do godz. 19:00 i 22:00.

Po południu na niebezpieczne burze trzeba uważać na północy, a zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim WXCharts materiał zewnętrzny

Zagrzmieć może również na obszarze rozciągającym się od Ziemi Lubuskiej, przez centrum kraju, po północ Podlasia, jednak tamtejsze burze, jeśli już się pojawią, mogą być zdecydowanie słabsze od tych na północy. Przyniosą opady maksymalnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60 km/h. Tam również burz można się spodziewać w drugiej połowie dnia.

Nie tylko wymagająca aura sprawi, że poniedziałek trudno będzie zaliczyć do udanych pogodowo dni. Przyczynią się do tego również niskie jak na tę porę roku temperatury.

Mocno powieje chłodem. Niewiele powyżej 20 stopni

Najchłodniej w poniedziałek będzie na północnym zachodzie i na terenach podgórskich, gdzie nie można liczyć na więcej niż 17-19 stopni Celsjusza.

W centrum będzie około 20, a na najcieplejszym południu maksymalnie 23 st. C - wynika z prognoz IMGW.

Ujemna anomalia temperatur w poniedziałek wystąpi w dużej części kraju, szczególnie na północy i zachodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Poza burzami wiatr będzie słaby i umiarkowany, na na zachodnim wybrzeżu w porywach może osiągać do 55 km/h. Najsilniejszy będzie podczas burz oraz wysoko w Sudetach i Karpatach, gdzie podmuchy osiągną do 60-70 km/h.

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