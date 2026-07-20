Powietrze traci stabilność. Niebezpieczne burze coraz bliżej Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

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Weszliśmy w chłodny labirynt, z którego nie wydostaniemy się przez cały dzień. Temperatury w poniedziałek zupełnie nie będą się kojarzyć z drugą połową lipca. Nawet w najcieplejszych rejonach będzie nieznacznie powyżej 20 stopni, a w najchłodniejszych kilkanaście. Sporo problemów mieszkańcom północnej Polski sprawią niebezpieczne burze z silnym wiatrem i ulewami, przed którymi ostrzegają synoptycy.

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Burza z piorunami nad Polską. Taka pogoda spodziewana jest w poniedziałek na północy kraju, po południu
Po południu na północy kraju pojawią się niebezpieczne burze z ulewami i silnym wiatrem. Będzie też chłodno - wynika z prognoz IMGWJANEK SKARZYNSKI / AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Niż Cerry z ośrodkiem w rejonie Litwy i Łotwy w poniedziałek mocno wpłynie również na nasz kraj. Za jego sprawą dotrze "chłodna i niestabilna masa powietrza" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To oznacza burze z ulewami i silnym wiatrem, zwłaszcza na północy. Pogoda pogorszy się po południu.

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Lato zapomni o Polsce. Uwaga na silny wiatr

Czeka nas dość nieprzyjemny dzień, z bardziej jesienną niż letnią aurą. Będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach, a sucho będzie tylko na południowym wschodzie kraju.

Szczególnie muszą uważać mieszkańcy północnej Polski. Tam, w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię rozwiną się najsilniejsze burze, głównie po południu. Mogą one przynieść opady deszczu sięgające 15, a lokalnie łącznie do 30 litrów wody na metr kwadratowy i miejscowy grad. Podczas tych burz porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

Kolorowa mapa Europy pokazująca prognozę maksymalnych porywów wiatru, z najwyższymi wartościami w północnych częściach Polski i krajów bałtyckich oraz w północnej Hiszpanii, gdzie odcienie czerwieni i pomarańczy oznaczają najsilniejsze podmuchy.
Porywy wiatru w trakcie burz na północy Polski dojdą do 70 km/h - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu tego zagrożenia na całym Pomorzu Zachodnim, Pomorzu i północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które wejdą w życie w południe i utrzymają się do godz. 19:00 i 22:00.

Mapa pogodowa Polski i części Europy Środkowej z zaznaczonymi intensywnymi opadami deszczu i burzami głównie w północnej i zachodniej części kraju oraz obszarem wysokiego ciśnienia w centrum i na południu Polski.
Po południu na niebezpieczne burze trzeba uważać na północy, a zwłaszcza na Pomorzu ZachodnimWXChartsmateriał zewnętrzny

Zagrzmieć może również na obszarze rozciągającym się od Ziemi Lubuskiej, przez centrum kraju, po północ Podlasia, jednak tamtejsze burze, jeśli już się pojawią, mogą być zdecydowanie słabsze od tych na północy. Przyniosą opady maksymalnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60 km/h. Tam również burz można się spodziewać w drugiej połowie dnia.

Nie tylko wymagająca aura sprawi, że poniedziałek trudno będzie zaliczyć do udanych pogodowo dni. Przyczynią się do tego również niskie jak na tę porę roku temperatury.

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Aleksandra Czurczak

Mocno powieje chłodem. Niewiele powyżej 20 stopni

Najchłodniej w poniedziałek będzie na północnym zachodzie i na terenach podgórskich, gdzie nie można liczyć na więcej niż 17-19 stopni Celsjusza.

W centrum będzie około 20, a na najcieplejszym południu maksymalnie 23 st. C - wynika z prognoz IMGW.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Polsce z przewagą intensywnych odcieni niebieskiego i fioletowego, oznaczających znaczne ochłodzenie szczególnie w centralnej i północnej części kraju, przy równoczesnym lekkim ociepleniu widocznym na południowym w...
Ujemna anomalia temperatur w poniedziałek wystąpi w dużej części kraju, szczególnie na północy i zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Poza burzami wiatr będzie słaby i umiarkowany, na na zachodnim wybrzeżu w porywach może osiągać do 55 km/h. Najsilniejszy będzie podczas burz oraz wysoko w Sudetach i Karpatach, gdzie podmuchy osiągną do 60-70 km/h.

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