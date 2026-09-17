W czwartek od rana w wielu miejscach jest pochmurnie i deszczowo. Na tym nie koniec: pod koniec dnia w dużej części Polski zaczną się również pojawiać gęste mgły, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Gęsta mgła spowije pięć województw. IMGW wydał ostrzeżenia

Trwa jeszcze kalendarzowe lato, jednak pogoda coraz mocniej kojarzy się z rozpoczynającą się 23 września jesienią. Stanie się tak nie tylko za sprawą sporego zachmurzenia i lecz również postępującego pogorszenia widzialności, które nastąpi pod koniec dni.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla południowo-wschodniej części kraju, czyli województw:

lubelskiego ;

podkarpackiego ;

małopolskiego (bez powiatów tatrzańskiego i olkuskiego);

większości świętokrzyskiego (bez terenów na północnym zachodzie);

południowo-wschodnich krańców mazowieckiego.

W czwartek wieczorem w pięciu województwach mogą się pojawić gęste mgły - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Tam w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek może występować gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Możliwe, że na wschodzie, południu i w centrum lokalnie nie będzie widać dalej niż na około 100 metrów - wynika z komunikatów IMGW.

Nad Polską utrzymuje się spore zachmurzenie. W nocy z czwartku na piątek na południowym wschodzie uformują się gęste mgły IMGW materiał zewnętrzny

Żółte alerty wejdą w życie o godz. 21:00 i utrzymają się dość długo, bo do godz. 10:00 w piątek.

Poza tym obszarem w nocy z czwartku na piątek niebo będzie bardziej przejrzyste a zachmurzenie niewielkie. Potem jednak mgliste epizody mogą się powtórzyć.

Nie tylko teraz. Mgły jeszcze do nas wrócą

Na spore utrudnia z powodu gęstych mgieł trzeba będzie się przygotować nie tylko w ciągu kilkunastu nadchodzących godzin. Możliwe, że w kolejnych dniach też miejscami wiele nie zobaczymy.

W piątek rano widzialność spadnie miejscami do 100 metrów na południu i wschodzie. Tam przejściowo trzeba się liczyć z całkowitym zachmurzeniem przed południem - wynika z prognoz IMGW.

Mglisty poranek nastąpi również w sobotę. Tym razem mgły będą nieco rzadsze i mogą ograniczać widzialność do około 300 metrów.

W niedzielę natomiast nad Polskę nadciągnie sporo chmur, wrócą też przelotne opady deszczu, a na Wybrzeżu burze. tym razem na południowym wschodzie i wschodzie powinno być spokojnie i bez opadów.

-----