Powietrze nabierze mlecznej barwy. Na drogach może być niebezpiecznie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Szykują się poważne utrudnienia na niektórych drogach. Zawinić mogą gęste mgły, które mogą się pojawić w czwartek wieczorem na południowym wschodzie kraju. Miejscami widzialność spadnie do około stu metrów. Wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla pięciu województw.

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Gęsta mgła na drodze. Takie warunki w ciągu najbliższych kilkunastu godzin mogą się utrzymać na południowym wschodzie
Wieczorem i w nocy z czwartku na piątek gęste mgły spowiją południowo-wschodnią Polskę. Miejscami widzialność spadnie do 100 metrówStanislaw Bielski/REPORTER/IMGWEast News

W czwartek od rana w wielu miejscach jest pochmurnie i deszczowo. Na tym nie koniec: pod koniec dnia w dużej części Polski zaczną się również pojawiać gęste mgły, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Gęsta mgła spowije pięć województw. IMGW wydał ostrzeżenia

Trwa jeszcze kalendarzowe lato, jednak pogoda coraz mocniej kojarzy się z rozpoczynającą się 23 września jesienią. Stanie się tak nie tylko za sprawą sporego zachmurzenia i lecz również postępującego pogorszenia widzialności, które nastąpi pod koniec dni.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla południowo-wschodniej części kraju, czyli województw:

  • lubelskiego;
  • podkarpackiego;
  • małopolskiego (bez powiatów tatrzańskiego i olkuskiego);
  • większości świętokrzyskiego (bez terenów na północnym zachodzie);
  • południowo-wschodnich krańców mazowieckiego.
Wschodnia i południowo-wschodnia część Polski wyróżniona kolorem żółtym na tle reszty województw w kolorze białym, granice województw wyraźnie zaznaczone, na środku kraju niewielkie czerwone oznaczenie.
W czwartek wieczorem w pięciu województwach mogą się pojawić gęste mgły - ostrzega IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Tam w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek może występować gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Możliwe, że na wschodzie, południu i w centrum lokalnie nie będzie widać dalej niż na około 100 metrów - wynika z komunikatów IMGW.

Kolorowa mapa Europy z nałożonymi intensywnymi pasmami chmur i opadów, pokazująca rozległe strefy burzowe i silnych zjawisk atmosferycznych przemieszczające się od zachodu do wschodu kontynentu.
Nad Polską utrzymuje się spore zachmurzenie. W nocy z czwartku na piątek na południowym wschodzie uformują się gęste mgłyIMGWmateriał zewnętrzny

Żółte alerty wejdą w życie o godz. 21:00 i utrzymają się dość długo, bo do godz. 10:00 w piątek.

Poza tym obszarem w nocy z czwartku na piątek niebo będzie bardziej przejrzyste a zachmurzenie niewielkie. Potem jednak mgliste epizody mogą się powtórzyć.

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Nie tylko teraz. Mgły jeszcze do nas wrócą

Na spore utrudnia z powodu gęstych mgieł trzeba będzie się przygotować nie tylko w ciągu kilkunastu nadchodzących godzin. Możliwe, że w kolejnych dniach też miejscami wiele nie zobaczymy.

W piątek rano widzialność spadnie miejscami do 100 metrów na południu i wschodzie. Tam przejściowo trzeba się liczyć z całkowitym zachmurzeniem przed południem - wynika z prognoz IMGW.

Mglisty poranek nastąpi również w sobotę. Tym razem mgły będą nieco rzadsze i mogą ograniczać widzialność do około 300 metrów.

W niedzielę natomiast nad Polskę nadciągnie sporo chmur, wrócą też przelotne opady deszczu, a na Wybrzeżu burze. tym razem na południowym wschodzie i wschodzie powinno być spokojnie i bez opadów.

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