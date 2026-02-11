W skrócie Kancelaria Sejmu wyjaśniła, że znajomość Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych wynika z ich wspólnej działalności wydawniczej związanej z wydawnictwem Muza S.A.

Swietłana Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu, a jej firma jest powiązana z podmiotami rosyjskimi o niejasnych właścicielkach.

Pojawiły się pytania, dotyczące ewentualnego wpisania Swietłany Czestnych na polską listę sankcyjną ze względu na jej powiązania z rosyjskimi podmiotami.

Kancelaria Sejmu, odpowiadając na pytania "Rzeczpospolitej", wyjaśniła, że znajomość Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych sięga okresu jego działalności wydawniczej. Jak wskazano, marszałek Sejmu - wówczas jako wydawca - poznał ją w związku z jej współautorstwem książek, publikowanych przez wydawnictwo Muza S.A.

"W 2020 r. nabyła ona udziały w hotelu, którego współudziałowcem jest Muza S.A. Transakcja była jawna i została wykazana m.in. w księgach wieczystych. Nie utrzymywali i nie utrzymują żadnych kontaktów towarzyskich" - podkreślono.

Dziennik ustalił także, że Czestnych do spółki miał wprowadzić Michał Słoniewski, prezes PDK Hotele. "Gazeta Polska" - na którą powołuje się "Rz" - wskazywała, że w przeszłości był on działaczem PZPR oraz studentem Akademii Dyplomatycznej w Moskwie.

Biliony rubli i tajemnicze właścicielki. Kim jest pracodawca Swietłany Czestnych?

Kluczowy wątek dotyczy jednak miejsca pracy Swietłany Czestnych. "Rz" podkreśla, że pracuje ona dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego (RAD) w Petersburgu. To podmiot, który - jak opisuje gazeta - "jest federalnym operatorem elektronicznej platformy handlu aukcyjnego (…) co oznacza, że działa pod ścisłą kontrolą rosyjskiego państwa".

Głównym udziałowcem RAD jest inna spółka z Petersburga - St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.). "Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy ona do dwóch kobiet: Dinary Usejnowej i Marii Marakowskaj. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji" - opisuje gazeta.

Dziennik zaznacza, że RAD zajmuje się sprzedażą nie tylko dzieł sztuki, ale także majątku państwowego, bankowego i upadłościowego Rosji. Wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie.

"Obroty handlu na platformie RAD przekraczają biliony rubli, a liczba transakcji i odwiedzających jest ogromna, co pokazuje znaczenie firmy jako centralnego rynku aukcyjnego w Rosji".

Swietłana Czestnych trafi na listę sankcyjną?

Jak przypomina "Rz", do 2013 r. jednym z udziałowców RAD był Sbierbank - kontrolowany przez Kreml i objęty międzynarodowymi sankcjami po agresji Rosji na Ukrainę.

W tym kontekście pojawia się pytanie o ewentualne zastosowanie wobec Czestnych polskiej ustawy sankcyjnej. "Rz" przywołuje przykłady wcześniejszych decyzji, w których na listę sankcyjną trafiały osoby i podmioty uznane za pośrednio wspierające budżet Federacji Rosyjskiej.

W jednym z przypadków ABW uzasadniała wpis tym, że: "Podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków i w ten sposób, poprzez zasilanie budżetu FR, pośrednio wspiera agresję wobec Ukrainy".

"Kontakty z rosyjską wspólniczką powiązaną ze środowiskiem Kremla - nawet jeśli są tylko biznesowe, a Włodzimierza Czarzastego nie ma już w zarządzie hotelowej spółki (biznesu dogląda jego żona) - wymagają prześwietlenia" - pointuje gazeta.

