W skrócie Były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński miał pracować dla Przemysława Krala, twórcy giełdy Zondacrypto - ustaliły Onet i TVN24.

Chodziński współtworzył też Frontline Foundation, którą powołał do życia z byłymi szefami służb specjalnych.

Chodziński zaprzecza, wskazując, że "nigdy nie pracował dla Przemysława Krala".

W sprawie Zondacrypto toczy się śledztwo dotyczące możliwego oszustwa klientów giełdy i prania pieniędzy.

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Artur Chodziński w 2006 roku dołączył do antykorupcyjnej służby, kierowanej wówczas przez Mariusza Kamińskiego. Wcześniej pracował w mediach - związany był m.in. z "Gazetą Wyborczą" i "Pulsem Biznesu".

"Z miejsca stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Kamińskiego we wrocławskiej delegaturze. Pracował m.in. przy tzw. aferze podsłuchowej, która przyczyniła się do obalenia poprzedniego rządu tworzonego przez Platformę Obywatelską i PSL (2007-2015)" - podał Onet, powołując się na wspólne ustalenia z redakcją TVN24.

Chodziński w CBA. Powrót do służby po dojściu PiS do władzy

Jak ustalono, w 2015 roku Chodziński został usunięty ze służby przez ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika za wynoszenie materiałów służbowych do zaprzyjaźnionych z PiS dziennikarzy.

"Po odzyskaniu władzy przez PiS Chodziński wrócił do czynnej służby, znów stając się jednym z najbardziej zaufanych funkcjonariuszy nowego szefa CBA Ernesta Bejdy, kolegi Mariusza Kamińskiego" - wyjaśniają dziennikarze.

Według Onetu i TVN24 Chodziński, pomimo przejścia na emeryturę, pozostaje postacią wpływową na prawicy. Wskazują na to choćby powiązania z byłymi szefami służb specjalnych, z którymi były agent powołał do życia organizację Frontline Foundation.

Fundacja byłych szefów służb specjalnych. Chodziński jednym z inicjatorów

Frontline Foundation powstała pod koniec 2024 roku. Artur Chodziński zawiązał ją razem z gen. Maciejem Materką (w latach 2018-2022 szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego) i Norbertem Lobą (za rządów PiS wiceszefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) - wyjaśnia Onet.

Członkowie fundacji mieli być blisko powiązani z Prawem i Sprawiedliwością. Według ustaleń mediów z jej szeregów wywodzą się osoby, które obecnie lub w przeszłości zasiadały w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, kierownictwie ABW czy Radzie Bezpieczeństwa i Obronności.

"Kilka tygodni temu do redakcji TVN24 i Onetu dotarły informacje o głębokim sporze, który wybuchł wewnątrz założonej przez Chodzińskiego, Materkę i Lobę fundacji Frontline. W jego efekcie Chodziński rozstał się z kolegami" - wskazano w materiale śledczym.

Konflikt miał dotyczyć aktywności biznesowej Chodzińskiego, który "miał w ostatnim czasie pracować dla założyciela Zondacrypto Przemysława Krala", otrzymują za to pokaźne wynagrodzenie.

Afera z Zondacrypto. Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa

Chodziński nie zgodził się na rozmowę z dziennikarzami Onetu. Zaznaczył jedynie, że nigdy nie pracował dla Przemysława Krala, a z rady Frontline odszedł, ponieważ chciał zarabiać na działalności w fundacji, czego jej status nie przewiduje.

Tymczasem dziennikarzom udało się dotrzeć do korespondencji, w której Chodziński miał napisać: "Jest tak: przez kilka miesięcy pracowałem dla Krala. Nie dla Zonda i nie w sprawie kryptowalut". Tłumaczył także, że zajmował się analizą prywatnych spraw cywilnych oraz karnych właściciela Zondacrypto "za bardzo dobre pieniądze".

Korespondencja miała zostać zweryfikowana przez dziennikarzy u jej odbiorcy - jednego z emerytowanych polskich służb specjalnych - który poprosił o nieujawnianie jego tożsamości.

Przypomnijmy, że 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotycząc możliwego oszustwa klientów giełdy Zondacrypto i prania pieniędzy, po zgłoszeniach o problemach z wypłatą środków. Wcześniej media informowały o możliwych problemach płynnościowych tej giełdy.





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