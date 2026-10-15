Poważne zmiany w nocy. Ostrzeżenia IMGW wejdą w życie o 22:00

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Widzialność spadnie do stu metrów, i to w wielu miejscach. Przez całą noc w dziewięciu województwach mogą się utrzymywać gęste mgły. Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia wydane przez synoptyków IMGW. Pojawią się też solidne przymrozki.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Gęsta mgła w nocy. W czwartek od godz. 22:0 obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu
Noc z czwartku na piątek w centrum i na wschodzie może być trudna z powodu mgieł. W 9 województwach poruszanie się może być utrudnioneArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP/IMGWmateriał zewnętrzny

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki w najnowszym komunikacie. W dużej części kraju mogą się utrzymywać przez całą noc.

Ta apka mówi, gdzie trzeba uważać Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Gęste mgły po zachodzie słońca. Dziewięć województw zagrożonych

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują od godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek. Obejmują województwa:

  • podlaskie;
  • mazowieckie;
  • południową i wschodnią część warmińsko-mazurskiego;
  • większość lubelskiego (bez krańców południowych);
  • świętokrzyskie;
  • łódzkie (bez powiatów na południowym zachodzie);
  • północną część śląskiego;
  • północne krańce małopolskiego;
  • północno-wschodnie powiaty podkarpackiego.
Wschodnia część Polski zaznaczona na żółto na mapie, z wyraźnym podziałem na dwie strefy oraz zaznaczonym położeniem Warszawy.
Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą dotyczą dziewięciu województwIMGWmateriał zewnętrzny

Na terenach objętych ostrzeżeniami w nocy z piątku na sobotę mogą występować mgły ograniczające widzialność do 300, a na wschodzie i w centrum do 100 metrów.

Oprócz tego na Podkarpaciu może też popadać deszcz - tam suma opadów wyniesie około 5 litrów wody na metr kwadratowy.

Zobacz również:

Czwartek będzie pochmurny i deszczowy, zwłaszcza na wschodzie. W Bieszczadach spadnie deszcz ze śniegiem
Polska

Połowa kraju z gorszą pogodą. Wiemy, gdzie spadnie deszcz ze śniegiem

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Przymrozki po zmroku. Wyraźnie poniżej zera

Po zachodzie słońca temperatury szybko spadną do poziomu od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie oraz nad samym morzem.

Najzimniej zrobi się na terenach podgórskich. Tam pojawią się przymrozki, które lokalnie dojdą do -4 stopni.

Przygruntowe przymrozki możemy też zanotować do -2 stopni Celsjusza.

Oprócz tego trzeba się jeszcze liczyć z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem w Bieszczadach.

Zobacz również:

Pogoda długoterminowa na Wszystkich Świętych zaprezentowana przez synoptyk Agnieszkę Prasek z IMGW
Polska

Pogoda na 1 listopada inna, niż można się spodziewać. Ekspertka wyjaśnia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Świat w szachu". Putin szykuje zamach na Polskę?! Były szef wywiadu ostrzega! INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze