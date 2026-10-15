"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki w najnowszym komunikacie. W dużej części kraju mogą się utrzymywać przez całą noc.

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Gęste mgły po zachodzie słońca. Dziewięć województw zagrożonych

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują od godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek. Obejmują województwa:

podlaskie ;

mazowieckie ;

południową i wschodnią część warmińsko - mazurskiego ;

większość lubelskiego (bez krańców południowych);

świętokrzyskie ;

łódzkie (bez powiatów na południowym zachodzie);

północną część śląskiego ;

północne krańce małopolskiego ;

północno-wschodnie powiaty podkarpackiego.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą dotyczą dziewięciu województw IMGW materiał zewnętrzny

Na terenach objętych ostrzeżeniami w nocy z piątku na sobotę mogą występować mgły ograniczające widzialność do 300, a na wschodzie i w centrum do 100 metrów.

Oprócz tego na Podkarpaciu może też popadać deszcz - tam suma opadów wyniesie około 5 litrów wody na metr kwadratowy.

Przymrozki po zmroku. Wyraźnie poniżej zera

Po zachodzie słońca temperatury szybko spadną do poziomu od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie oraz nad samym morzem.

Najzimniej zrobi się na terenach podgórskich. Tam pojawią się przymrozki, które lokalnie dojdą do -4 stopni.

Przygruntowe przymrozki możemy też zanotować do -2 stopni Celsjusza.

Oprócz tego trzeba się jeszcze liczyć z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem w Bieszczadach.

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