"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki w najnowszym komunikacie. W dużej części kraju mogą się utrzymywać przez całą noc.
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Gęste mgły po zachodzie słońca. Dziewięć województw zagrożonych
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują od godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek. Obejmują województwa:
- podlaskie;
- mazowieckie;
- południową i wschodnią część warmińsko-mazurskiego;
- większość lubelskiego (bez krańców południowych);
- świętokrzyskie;
- łódzkie (bez powiatów na południowym zachodzie);
- północną część śląskiego;
- północne krańce małopolskiego;
- północno-wschodnie powiaty podkarpackiego.
Na terenach objętych ostrzeżeniami w nocy z piątku na sobotę mogą występować mgły ograniczające widzialność do 300, a na wschodzie i w centrum do 100 metrów.
Oprócz tego na Podkarpaciu może też popadać deszcz - tam suma opadów wyniesie około 5 litrów wody na metr kwadratowy.
Przymrozki po zmroku. Wyraźnie poniżej zera
Po zachodzie słońca temperatury szybko spadną do poziomu od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie oraz nad samym morzem.
Najzimniej zrobi się na terenach podgórskich. Tam pojawią się przymrozki, które lokalnie dojdą do -4 stopni.
Przygruntowe przymrozki możemy też zanotować do -2 stopni Celsjusza.
Oprócz tego trzeba się jeszcze liczyć z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem w Bieszczadach.
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