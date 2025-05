Z zachodu ku centrum przejdzie strefa przelotnych opadów , których suma sięgnie około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego lokalnie trzeba też liczyć się z burzami , które przyniosą więcej deszczu - do 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Z powodu burz synoptycy z IMGW wydali alert pierwszego stopnia. Obowiązuje on w województwach:

Oprócz ulewnego deszczu burze przyniosą porywisty wiatr , osiągający do 65 km/h , a miejscami również grad .

Najmocniej w środę powieje wysoko w Sudetach - tam możliwe będą porywy do 75 km/h .

Środa będzie ciepła praktycznie wszędzie. Jedynie nad morzem, na Pojezierzu Pomorskim oraz na krańcach wschodnich będzie nieco chłodniej: od 15 do 17 st. C. Na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich będzie około 18 stopni, zaś w większości kraju w ciągu dnia będzie od 20 do nawet 23 stopni Celsjusza.