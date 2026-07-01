Burzowe zagrożenie się nasila. W nocy groźne nawałnice przetoczyły się przez zachodnią Polskę, powodując wiele zniszczeń, łamiąc drzewa i zrywając dachy z domów. W środę w ciągu dnia to może się powtórzyć, przed czym ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Alert RCB w 11 województwach. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

"Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - komunikat tej treści otrzymały osoby przebywające na terenie łącznie 11 województw.

Pierwszy dzień lipca może być bardzo niebezpieczny. Z powodu burz wysłano alert RCB dla odbiorców w województwach:

lubuskim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

śląskim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim ;

opolskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

małopolskim ;

warmińsko-mazurskim (powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, piski, działdowski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, szczycieński i węgorzewski).

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Na tych terenach głównym zagrożeniem podczas burz może się okazać wyjątkowo silny wiatr, którego porywy dojdą do 80-90, ale lokalnie nawet do 100-115 km/h - ostrzega od rana Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Oprócz wichur burzom towarzyszyć będą również ulewy, które na wschodzie i południowym wschodzie mogą przynieść do około 60 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami popada również grad o średnicy dochodzącej do 4-6 cm.

Burza nad Polską. Zasady bezpieczeństwa

RCB radzi, żeby w obliczu zbliżających się niebezpiecznych zjawisk:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce , jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem;

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom , zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

O tym, gdzie aktualnie znajduje się burza, może poinformować radar burz, dostępny na wielu stronach internetowych, w tym na pogoda.interia.pl.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

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