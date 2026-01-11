W skrócie Intensywne opady śniegu sparaliżowały ruch lotniczy na Lotnisku Chopina, powodując przekierowania i odwołania lotów.

Pasażerowie doświadczają opóźnień z powodu konieczności odladzania samolotów oraz odśnieżania pasa.

Podobne utrudnienia wystąpiły na lotnisku w Gdańsku, gdzie odwołano i przekierowano kilkanaście lotów.

- Intensywne opady śniegu sprawiają, że pas startowy musi być regularnie odśnieżany. W tym czasie samoloty czekające na lądowanie pozostają w tzw. holdingu, czyli krążą nad miastem. Dwa rejsowe samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT zostały skierowane do Poznania - powiedział Rudzki.

Według informacji przekazanych przez rzecznika PLL LOT Krzysztofa Moczulskiego, maszyny zostaną w Poznaniu zatankowane i wrócą z pasażerami na Lotnisko Chopina.

- Ponadto ze względu na trudne warunki pogodowe, w niedzielę odwołany został wieczorny rejs samolotu PLL LOT z Warszawy do Zielonej Góry - poinformował Moczulski.

Trudne warunki pogodowe. Opóźnienia lotów z Lotniska Chopina

Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą się spodziewać opóźnionych startów również ze względu na konieczność odladzania samolotów.

- Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - powiedział Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.

Dodał, że trwająca kilkanaście minut procedura tzw. de-icingu, polegająca na usunięciu z samolotu śniegu i lodu za pomocą strumienia gorącej mieszaniny glikolu i wody, nie jest zaplanowana w rozkładzie lotów, więc jej przeprowadzenie automatycznie powoduje opóźnienie.

Odwołane loty w Finlandii. Tysiące turystów utknęły na lotnisku

W niedzielę rano temperatura na lotnisku w Kittilae w północnej Finlandii spadała do -37 stopni Celsjusza. Ponieważ w ciągu kilku ostatnich dni było równie mroźnie, obsługa lotniska nie mogła poradzić sobie z odlodzeniem samolotów oraz innymi pracami serwisowymi.

W związku z tym tysiące turystów utknęło w porcie Kittilae, ponieważ wszystkie loty zostały odwołane.

Według prognoz w Kittilae, mieście położonym na północy kraju w Laponii, w poniedziałek utrzymają się duże mrozy. Fińscy meteorologowie przewidują temperatury bliskie -40 st. C.

Zima utrudnia pracę lotniska w Gdańsku. "Część lotów odwołana"

Problemy z ruchem lotniczym wystąpiły w niedzielę także na północy kraju. Lotnisko w Gdańsku mierzyło się z poważnymi utrudnieniami spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu. Część połączeń została odwołana, a wiele rejsów notowało opóźnienia.

Jak informowało lotnisko, intensywne opady śniegu, które rozpoczęły się już w sobotni wieczór, znacząco utrudniały lądowanie samolotów. Choć port pozostawał otwarty, część załóg nie decydowała się na podejście do lądowania. W sumie 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska, co wpłynęło zarówno na pasażerów przylatujących, jak i odlatujących z Gdańska.

Odwołane zostały m.in. loty do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu oraz Warszawy, a wiele innych rejsów było opóźnionych.

Rzeczniczka portu Agnieszka Michajłow podkreślała, że służby lotniskowe intensywnie pracują przy odśnieżaniu infrastruktury, jednak sytuacja pozostaje dynamiczna i zależna od dalszego przebiegu pogody.

