Marszałek opublikował w czwartek rano wpis w mediach społecznościowych. Szymon Hołownia odniósł się w nim do środowego wystąpienia Jacka Ozdoby , który z mównicy na sali plenarnej ostro skrytykował rząd i obrażał przedstawicieli większości sejmowej.

- Chcecie wypuścić na wolność 20 tys. więźniów. Za co? Za to, że na was głosowali - mówił w stronę polityków obozu władzy. Poseł Suwerennej Polski wskazywał również na Sławomira Nitrasa (KO), kazał mu być cicho i stwierdził, że parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej "przedawkował politykę". Następnie oberwało się Adrianowi Zandbergowi (Razem), którego Ozdoba nazwał "King-Kongiem".