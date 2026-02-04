W skrócie Sędzia Dariusz Łubowski zarzucił Waldemarowi Żurkowi rozpowszechnianie "ordynarnych kłamstw" na temat wyroku ws. uchylenia ENA wobec Marcina Romanowskiego.

Po wydaniu wyroku w sprawie Romanowskiego Łubowski twierdzi, że spotkały go szykany i represje ze strony obecnej władzy.

Prokuratura zapowiedziała kolejny wniosek o ENA i wyłączenie Łubowskiego ze sprawy, podnosząc zastrzeżenia do uzasadnienia wyroku, gdzie padło określenie "kryptodyktatura".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Swoje oskarżenia wobec aktualnej władzy i ministra sprawiedliwości sędzia Dariusz Łubowski sformułował na posiedzeniu skonfliktowanej z obecnym rządem Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie został zaproszony na wysłuchanie.

- Moja sytuacja po wydaniu orzeczenia w sprawie Marcina Romanowskiego drastycznie pogorszyła się. Spotykają mnie sytuacje, które odbieram jako szykany i represje - stwierdził.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Sędzia oskarża Waldemara Żurka

Sędzia powiedział także, że bezpośrednio po wydaniu wyroku stał się ofiarą "ordynarnych kłamstw" ze strony ministra Żurka. Łubowski odniósł się także do sytuacji w warszawskim sądzie, gdzie, jak stwierdził, panuje "apartheid".

- To sytuacja, która może przypominać apartheid jednych sędziów wobec innych. To sytuacja niewyobrażalna dla nas prawników nawet kilka lat temu - powiedział, odnosząc się do sytuacji sędziów powołanych w 2017 roku.

Sędzia Łubowski przekazał także, że przed wydaniem wyroku ws. ENA zadzwonił do niego jeden z referentów sprawy, który chciał "przyjść do mnie i podyskutować, żeby było dobrze".

Do tego wątku odniósł się rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Prok. Nowak poinformował, że do rozmowy faktycznie doszło, ale została ona nawiązana w pełni oficjalnie, przez sekretariat Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Kontakt dotyczył wyłącznie kwestii technicznej związanej z przekazaniem drugiego wniosku o ENA co do tej samej osoby w tej samej sprawie. Rozmowa nie dotyczyła w żadnym zakresie kwestii merytorycznych" - przekazał.

"Ordynarne kłamstwa". Sędzia atakuje ministra sprawiedliwości

Sędzia Dariusz Łubowski w grudniu ubiegłego roku wydał decyzję o uchyleniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Stwierdził wtedy, że wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat Romanowskiego "wkraczają w sferę niezawisłości sędziowskiej".

"W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę" - napisał w uzasadnieniu wyroku.

W odpowiedzi na tę decyzję minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura złoży ponowny wniosek o udzielnie ENA, a także zawnioskuje o wyłącznie ze sprawy Łubowskiego. Pozytywna decyzja w tej sprawie zapadła w styczniu.

Fundusz Sprawiedliwości. Wyrok w sprawie ENA wobec Marcina Romanowskiego

- Nie zgadzamy się ani z opinią sądu, ani z jej uzasadnieniem, której fragmenty już zostały ujawnione. Czytamy tam m.in., że zdaniem sądu w Polsce panuje "kryptodyktatura". Powiem wprost, takie stwierdzenie zadziwia - stwierdził wtedy szef resortu sprawiedliwości.

Jak zaznaczył minister, "dziwna jest też zbieżność dat", czyli "to, że sąd wydaje takie uzasadnienie, tuż przed decyzją w sprawie aresztu dla pana Ziobry". - Sędzia chyba czuje się sędzią niezawisłym, a w kryptodyktaturze, o której pisze, sądy działają na polecenie władzy - powiedział Żurek.

Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk w grudniu 2024 roku wyjechał na Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny.

"Polityczny WF": Szykuje się układ? Tajemniczy kandydat na ambasadora w USA INTERIA.PL