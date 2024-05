Po kilku dniach słonecznej pogody w wielu miejscach w całym kraju pojawią się w weekend opady deszczu, a także burze z gradem.

W sobotę nad Polską panować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju. Tam możliwy jest także opad drobnego gradu. Suma opadów deszczu podczas burz wyniesie do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Reklama

Pogoda. Gdzie jest burza?

Pogoda w weekend dalej dostarczy nam wysokie temperatury. Słupki rtęci w przeważającej części kraju wskażą maksymalnie od 20 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, który w czasie burz może osiągać w porywach do 75 km/h.

Umiarkowane zachmurzenie utrzyma się także w nocy z soboty na niedzielę. Opady deszczu bądź burze pojawią się jedynie lokalnie. Prognozowana suma opadów w czasie burz wyniesie do 10 mm, lokalnie na południu do 15 mm. Na południu uważać trzeba będzie także na mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni Celsjusza, chłodniej jedynie w podgórskich rejonach Karpat i Sudetów.

Zachmurzenie umiarkowane i duże nad Polską będzie także w niedzielę. Miejscami pojawiać będą się opady deszczu i burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz przeważnie do 20 mm, na południu kraju miejscami do 25 mm, a na północy do 30 mm.

Jednocześnie w niedzielę utrzymają się wysokie temperatury, na przeważającym obszarze będzie to od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr prognozowany jest jako słaby i umiarkowany, silniejsze porywy w trakcie burz. Reklama

Pogoda. Burze nad Polską. Ostrzeżenia

Jak czytamy w serwisie Twoja Pogoda, największe ryzyko pojawienia się burz i obfitych opadów deszczu występować będzie w sobotę i niedzielę popołudniami i w godzinach wieczornych.

"Podczas burz w ciągu tylko jednej godziny może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, miejscami z gradem o średnicy do 2 centymetrów i porywami wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę. Nawałnice mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia" - czytamy.

Choć w ostatnich dniach meteorolodzy czy strażacy wypatrywali deszczu z uwagi na ekstremalny stopień zagrożenia pożarowego w polskich lasach, to nadchodzące opady przynieść mogą nie tylko potrzebne ziemi wytchnienie, ale i szkody materialne.

"Ulewny deszcz może wywoływać podtopienia dróg, piwnic i posesji, grad niszczyć uprawy, a porywisty wiatr łamać i przewracać drzewa, zrywać dachy i sieci energetyczne. Przebywając na otwartej przestrzeni, należy zachować szczególną ostrożność" - napisano.

Pogoda w Polsce. Burze i alerty IMGW

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami wydał także IMGW. Alerty obowiązują od godziny 13 do 22 w sobotę. Reklama

Polska w przeważającej części świeci się na żółto. Pasmo burz może objąć praktycznie całą zachodnią część kraju. Wyjątkiem od ostrzeżeń IMGW stanowią okolice Jelenie Góry, Legnicy i Zielonej Góry, gdzie prognozy nie wskazują na ewentualne pojawienie się komórek burzowych.

Wyładowania atmosferyczne nie powinny pojawić się także we wschodniej części Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia.

