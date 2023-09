Potyczka na wpisy. Premier do Donalda Tuska: Nie graj cwaniaka

Opublikowanie zestawienia majątku premiera wywołało w sieci niemałą przepychankę na wpisy. "Nie trzeba było, Mateuszu, ukrywać, tylko się chwalić" - skomentował we wtorek Donald Tusk. Chwilę później na profilu szefa rządu pojawiła się odpowiedź, skierowana do lidera PO. "Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli" - wskazał Mateusz Morawiecki i dodał, aby ten "nie grał cwaniaka i pokazał, ile zarobił euro".