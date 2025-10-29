W skrócie KOWR zażąda zwrotu strategicznej działki w Zabłotni przeznaczonej pod budowę CPK.

Sprzedaż działki miała miejsce tuż przed zmianą władzy i wywołała kontrowersje polityczne.

W wyniku afery zawieszono czterech polityków PiS, w tym były minister rolnictwa Robert Telus.

Wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas otrzyma pismo od szefa KOWR Henryka Smolarza z żądaniem natychmiastowego zwrotu działki w Zabłotni, która ma posłużyć pod budowę CPK - potwierdził sam KOWR, potwierdzając tym samym doniesienia Polsat News.

Chodzi o 160 hektarów, sprzedanych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za sumę prawie 23 milionów złotych. Teraz jej wartość jest szacowana na ponad 400 milionów.

Działka pod CPK. KOWR zażąda zwrotu od wiceprezesa Dawtony

Nowym właścicielem działki istotnej dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego został Piotr Wielgomas i to na jego ręce trafi pismo dotyczące zwrotu strategicznego terenu. To na tym obszarze ma powstać szybka kolej, a także punkty usługowe i magazyny.

Transakcja sprzedaży gruntu została dopięta tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Władze CPK do końca miały sprzeciwiać się tej operacji, jednak Ministerstwo Rolnictwa, które zarządzało terenem, i tak się na nią zdecydowało.

Strategiczna dla CPK działka. Henryk Smolarz: Zażądamy zwrotu

O zamiarze wysłania pisma z żądaniem zwrotu działki w rozmowie z Polsat News mówił Henryk Smolarz, dyrektor KOWR.

- Pismo będzie zawierało oczekiwanie zwrotu nieruchomości, w związku z tym, że te tereny są inwestycyjne. Jest tylko kwestią czasu, kiedy zaistnieją przesłanki, o których mowa w umowie notarialnej - podkreślił.

- To zostało źle poprowadzone przez naszych poprzedników, celowo zaniedbane poprzez nieinformowanie KOWRu przez rzecznika rządu - powiedział. Podkreślił, że KOWR został zbyt późno poinformowany o sprzedaży działki.

Dyrektor KOWR: Chcemy, aby właściciel dobrowolnie odsprzedał działkę

Smolarz wskazał, że KOWR przez wiele miesięcy starał się o kontakt z nabywcą gruntu, jednak kiedy się to udało, ten nie wyraził zainteresowania sprzedaniem gruntu.

- Chcemy zachęcić właściciela, aby zwrócił grunty na warunkach wskazanych w umowie, jeszcze na zasadzie dobrowolności, aby niepotrzebnie nie wydłużać procesu - poinformował dyrektor KOWR.

Smolarz podkreślił, że kiedy potrzeby inwestycyjne CPK zostaną jasno określone, zaistnieją warunki określone w umowie i sprzedaż działki stanie się koniecznością. Poinformował również, że KOWR jest gotowy na jej odkup.

Afera z działką CPK. Czterech polityków zawieszonych w prawach członków PiS

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, w poniedziałek poinformował, że w związku z aferą wokół strategicznej dla CPK działki w Zabłotni w prawach członków PiS zawieszonych zostało dwóch polityków - były minister rolnictwa Robert Telus oraz były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

"Decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR" - zakomunikował rzecznik partii.

Niedługo później pojawiła się informacja o zawieszeniu kolejnych dwóch osób - byłego szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemara Humięckiego oraz byłego zastępcy dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala.

