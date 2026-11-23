W skrócie Łukasz Osmalak z Polski 2050 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a jego nominację wręczył minister Dariusz Klimczak.

W swojej nowej roli wiceminister Osmalak będzie odpowiadał za nadzór nad transportem lotniczym oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Nominacja jest efektem porozumienia premiera Donalda Tuska z Szymonem Hołownią, w ramach którego stanowisko w rządzie ma otrzymać również Bartosz Romowicz.

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Łukasz Osmalak został nowym sekretarzem stanu wMinisterstwie Infrastruktury. O powołaniu polityka Polski 2050 poinformował w poniedziałek resort infrastruktury. Decyzję podjął premier Donald Tusk, a nominację wręczył ministrowi Dariusz Klimczak.

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"Łukasz Osmalak nowym wiceministrem infrastruktury! Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Łukasza Osmalaka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury" - przekazał resort w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Tym samym potwierdziły się ustalenia Interii z 6 listopada, otwiera się w nowym oknie. Informowaliśmy wówczas, powołując się na dwa niezależne źródła, że Osmalak oraz Bartosz Romowicz mają dołączyć do rządu w wyniku porozumienia zawartego między premierem a Szymonem Hołownią.

Kim jest Łukasz Osmalak?

Łukasz Osmalak jest posłem Polski 2050 na Sejm X kadencji. Wcześniej działał w samorządzie jako radny powiatu mikołowskiego oraz Rady Miasta Mikołów. Ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

W Sejmie pracował m.in. w komisjach cyfryzacji, polityki społecznej i rodziny oraz do spraw Unii Europejskiej. Był również członkiem podkomisji zajmujących się sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem.

W nowej roli będzie odpowiadał m.in. za transport lotniczy oraz nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - wynika z zarządzenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury. Dotychczas za te obszary odpowiadali odpowiednio Piotr Malepszak i Przemysław Koperski.

Nowy wiceminister. Potwierdziły się doniesienia Interii

Nominacja Osmalaka to realizacja części porozumienia między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią. Uzgodnienia miały związek ze zmianami w rządzie po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z kierowania Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na realizację czeka jeszcze druga z zapowiadanych nominacji. Bartosz Romowicz ma objąć stanowisko sekretarza stanu w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Dotychczas nie ogłoszono jednak oficjalnie jego powołania.



