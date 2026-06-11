W skrócie Ewa Zajączkowska-Hernik, która opuściła niedawno partię Nowa Nadzieja, założyła własny ruch polityczny i zachęca do przyłączenia się do swojej nowej inicjatywy.

Ruch Biało-Czerwoni powstał jako miejsce dla osób różnych poglądów, których łączy troska o dobro Polski i jej obywateli - poinformowała europarlamentarzystka.

O nowym ruchu europosłanki jako pierwsza informowała Interia.

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W środę Interia jako pierwsza informowała, że Ewa Zajączkowska-Hernik, która do marca związana była z partią Nowa Nadzieja, założyła własny ruch polityczny Biało-Czerwoni. W czwartek informacje te potwierdziła za pośrednictwem mediów społecznościowych sama europosłanka.

"Wieje wiatr zmian. (...) Chcę wspólnie z Wami stworzyć środowisko ludzi, którym zależy na Polsce i na konkretnym działaniu dla dobra Rodaków" - napisała na platformie X.

Potwierdzają się ustalenia Interii. Zajączkowska-Hernik zabrała głos

"Wielu Polaków czuje się dziś pozostawionych samym sobie - zwłaszcza ci, którzy w trudnych sprawach są zdani na decyzje urzędów, instytucji i państwa. Chcemy pomagać takim osobom, nagłaśniać ich problemy, wspierać ich w kontaktach z instytucjami oraz działać na rzecz sprawiedliwych i rozsądnych rozwiązań" - stwierdziła.

Jak dodała Zajączkowska-Hernik, ruch Biało-Czerwoni "ma być miejscem dla ludzi o różnych poglądach, których łączy jedno: troska o dobro Polski i jej obywateli". "Jeśli bliskie są Ci wartości odpowiedzialności, solidarności i działania dla wspólnego dobra - zapraszam do współtworzenia tej inicjatywy" - napisała.

Polityczka poinformowała również, że niedługo przekaże więcej szczegółów na temat nowego ruchu politycznego.

Zajączkowska-Hernik opuściła Nową Nadzieję

Zamieszanie wokół Ewy Zajączkowskiej-Hernik rozpoczęło się w marcu. Wtedy poinformowała ona, że odchodzi z grupy Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim, do której należeli politycy związani z Nową Nadzieją Sławomira Mentzena, i dołącza do Europy Suwerennych Narodów, w której zasiadają europosłowie Ruchu Narodowego.

Nowa Nadzieja poinformowała, że Zajączkowska-Hernik "z nikim nie konsultowała" zmiany i tym samym "na mocy statutu, dokonała samowykluczenia z partii".

Według dokumentów, do których dotarła Interia, do stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni należy obecnie sześć osób, w tym Marek Szewczyk, działacz Ruchu Narodowego i członek Rady Liderów Konfederacji.

Źródła Interii wskazują, że Zajączkowska-Hernik chce sprawdzić swoją faktyczną siłę w Konfederacji, ale nie myśli o założeniu własnej partii politycznej. Zamiast tego planuje kontynuować raczej karierę polityczną w Ruchu Narodowym, którego liderem jest Krzysztof Bosak.





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