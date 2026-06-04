W skrócie Bartosz Grodecki publicznie zakwestionował czas podjęcia decyzji przez Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie propozycji dotyczącej stałej obecności wojsk USA w Polsce.

Szef BBN poruszył także temat unijnej pożyczki SAFE i wskazał na brak odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmów finansowania oraz zgodności zawieranych umów z ustaleniami z Komisją Europejską.

Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że program SAFE realizowany przez resort obrony zakłada rekordowe kontrakty w przemyśle zbrojeniowym i nie dziwią go reakcje przedstawicieli BBN.

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W środę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zapewnił jednocześnie, że Polska stworzy warunki sprzyjające zwiększeniu obecności sił USA na swoim terytorium.

Na słowa szefa MON zareagował jeszcze tego samego dnia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Grodecki przypomina deklaracje Nawrockiego i Trumpa

"Panie premierze, zastanawia mnie, dlaczego potrzebował pan niemal roku, by dojść do wniosków, które Prezydent RP Karol Nawrocki przedstawił już 3 września 2025 r. wspólnie z prezydentem USA Donaldem Trumpem" - napisał Grodecki na platformie X.

Szef BBN przypomniał, że już podczas ubiegłorocznego spotkania Nawrockiego z Trumpem ogłoszono zamiar zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

Jak dodał Grodecki, przez kolejne miesiące część obozu rządowego miała podważać tę inicjatywę, choć - jego zdaniem - Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym sojusznikiem Polski.

Grodecki stwierdził również, że rząd powinien uważniej wsłuchiwać się w rekomendacje Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego część decyzji mogłaby zostać podjęta wcześniej, gdyby były one traktowane z większą powagą.

Szef BBN krytykuje program SAFE

W dalszej części wpisu Grodecki odniósł się do realizowanego przez rząd programu SAFE.

"Jeżeli zaś chodzi o unijną pożyczkę SAFE, zamiast politycznych deklaracji nadal oczekujemy konkretnych odpowiedzi" - napisał.

Szef BBN przekonywał, że nadal nie są znane wszystkie warunki finansowania programu oraz ewentualny wpływ mechanizmów warunkowości na wypłatę środków. Jego zdaniem pojawiają się także pytania dotyczące zgodności części zawieranych umów z wcześniejszymi ustaleniami z Komisją Europejską.

Grodecki podkreślił jednocześnie, że prezydencki projekt SAFE 0 proc. nie budzi podobnych wątpliwości i gwarantuje - jak ocenił - "suwerenne wydatkowanie środków na bezpieczeństwo państwa". Zarzucił też rządowi, że odrzucił ten projekt z powodów politycznych.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Grodeckiemu. "Nie dziwią wasze nerwowe reakcje"

Na wpis szefa BBN odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Wasza demonizowana warunkowość nie zatrzyma naszej bezwarunkowej miłości do Ojczyzny i determinacji w realizacji #PolskaSAFE na rzecz bezpiecznej Polski" - napisał minister obrony.

Szef MON przekonywał również, że w ciągu trzech dni zakontraktowano w polskim przemyśle zbrojeniowym więcej niż przez osiem lat rządów PiS. "Nie dziwią więc wasze nerwowe reakcje" - dodał.

Wraz z końcem maja zakończył się pierwszy etap podpisywania kontraktów w ramach programu SAFE. Do polskich zakładów zbrojeniowych ma trafić około 120 mld zł na produkcję m.in. wozów bojowych, artylerii oraz sprzętu informatycznego dla wojska.





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