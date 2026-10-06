Potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Prokuratura o drugim z podejrzanych

W skrócie Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 20-letniego kierowcy BMW, podejrzanego o udział w nielegalnych wyścigach samochodowych w Nowym Sączu.

Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w nielegalnych wyścigach, ale nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które mają być weryfikowane podczas śledztwa.

Wcześniej 21-letni kierowca Volkswagena Passata, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego potrącenia pieszego, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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- Dziś po godzinie 12 zakończyły się czynności procesowe z udziałem drugiego z zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn. 20-latkowi kierującemu samochodem marki BMW prokurator przedstawił zarzut udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych ulicami Nowego Sącza - poinformowała rzeczniczka tamtejszej Prokuratury Okręgowej Justyna Rataj-Mykietyn. Jak doprecyzowała, za ten czyn grozi mu do pięciu lat więzienia.

Przedstawicielka śledczych ujawniła, że mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane "w toku prowadzonego postepowania".

- Po przesłuchaniu prokurator zdecydował o konieczności wystąpienia do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - mówiła Rataj-Mykietyn.

Wypadek w Nowym Sączu. Zaplanowano posiedzenie aresztowe w sprawie drugiego mężczyzny

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu wyjaśniła, że w ocenie prokuratora "tylko izolacyjny środek zapobiegawczy pozwoli w sposób prawidłowy zabezpieczyć ten tok postępowania przygotowawczego".

- Z moich informacji wynika, że posiedzenie aresztowe zostało zaplanowane na jutro (7 października - red.) rano w Sądzie Rejonowy w Nowym Sączu - dodała.

Prokuratura ustaliła też, że 20-latek w przeszłości nie był karany sądownie za przestępstwa. Z dostępnych informacji wynika jednak, że mężczyzna był karany mandatami za różne wykroczenia drogowe, w tym m.in. za przekraczanie prędkości.

Justyna Rataj-Mykietyn ujawniła ponadto, że 20-latek znał się z podejrzanym o spowodowanie wypadku 21-latkiem. - Mamy potwierdzenie, że od około półtora roku mężczyźni ci się znali - mówiła. Jak dodała, śledczy starają się teraz ustalić dokładny przebieg całego zdarzenia.

Prokuratura stara się ustalić przebieg zdarzenia. Znane są jednak pierwsze szczegóły

- Będziemy weryfikować wszystkie te okoliczności. Podejrzany 20-latek złożył wyjaśnienia. On w tych wyjaśnieniach opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku, natomiast z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i zaplanowane w tej sprawie czynności związane z przesłuchiwaniem kolejnych świadków nie ujawniamy treści tych wyjaśnień - wytłumaczyła.

- W momencie dojechania do przejścia dla pieszych pierwszy był kierowca samochodu marki Volkswagen, który potrącił pieszego. Natomiast niedługo po tym potrąceniu do tego przejścia dojechał drugi z kierowców - dodała.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu podkreśliła, że w sprawie przesłuchani zostali naoczni świadkowie, którzy przebywali w rejonie tego przejścia dla pieszych.

Nowy Sącz. Sprawcy wypadku grozi do 10 lat pozbawienia wolności

Przypomnijmy, że wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn poinformowała, że prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut dotyczący tego, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym i rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość, osiągając 120 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

- Mężczyzna w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora - wskazywała prok. Rataj-Mykietyn.

Jak dodała, kierowca wyraził skruchę i zadeklarował chęć przeproszenia bliskich zmarłego pieszego. We wtorek rano odbyło się posiedzenie aresztowe w jego sprawie - sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. 21-latkowi, który kierował Volkswagenem, grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

W Krakowie we wtorek rozpoczęła się sekcja zwłok zmarłego 50-latka. Jej wyniki nie są na razie znane.



