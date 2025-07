Pierwsza "pełnoprawna" tegoroczna fala upałów już za nami . W piątek o temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza możemy już zapomnieć. Ochłodzenie odczuwalne jest od samego rana: o godz. 7:00 w miejscowości Resko było 12,8 st. C, zaś w najcieplejszym Przemyślu 19 stopni - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia nie będzie więcej niż 25 stopni , a miejscami przelotnie popada i zagrzmi.

Fala upałów oznacza trzy dni z rzędu z temperaturami powyżej 30 st. C. Ponieważ pierwsze takie wartości zanotowaliśmy na zachodzie kraju we wtorek, a przez kolejne dwa dni gorące powietrze rozlało się na większość Polski, mieliśmy do czynienia właśnie z takim zjawiskiem. W piątek pogoda przyniesie znacznie spokojniejszą wersję lata.