"Uwaga! 23-24.10 prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - zaalarmowało RCB w komunikacie.

Ostrzeżenie zostało wydane dla osób przebywających w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, suskim, tatrzańskim i mieszkańców Nowego Sącza - w województwie małopolskim.

Pogoda. Silny wiatr i ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

IMGW opublikował z kolei alert pierwszego stopnia w związku z prognozowanym lokalnie silnym wiatrem od 45 km/h w porywach do 85 km/h. Zagrożony obszar to powiaty wzdłuż zachodniej granicy - od lubańskiego do ząbkowickiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Alert obowiązywać będzie w czwartek od godz. 8 do 17.

Podobne ostrzeżenie Instytut wydał dla części powiatów na południowym skraju województw śląskiego i małopolskiego, jednak z dodatkową uwagą: "W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną możliwe podwyższenie stopnia ostrzeżenia". Ostrzeżenie jest ważne od godz. 10 w czwartek do godz. 6 w piątek.

- Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich dość silny. W piątek pogoda podobna - dominacja chmur i okresowe opady deszczu. Wiatr w porywach do 80 km/h, a nad morzem do 90 km/h - prognozuje synoptyk IMGW-PIB Agnieszka Prasek.

Silny wiatr w Polsce. RCB radzi, jak się przygotować

RCB zaleca, aby w tym czasie zachować ostrożność podczas aktywności na zewnątrz oraz nie przebywać i nie parkować pod drzewami.

Dodatkowo należy pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórka wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, przygotować oświetlenie zastępcze w postaci np. latarek z zapasem baterii, a także uważać podczas jazdy.

Konieczne jest ponadto zadbanie o dobro zwierząt, zwłaszcza tych przebywających na zewnątrz. Powinny mieć zapewniony dostęp do wody i jedzenia, źródło ciepła lub schron przed wiatrem oraz swobodę ruchu.

