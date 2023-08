Potężny niszczyciel w Gdyni. Do portu zacumował amerykański okręt

Gdynia. Niszczyciel USS Roosevelt w Polsce

To kolejna tego typu wizyta załogi USS Roosevelt w naszym kraju.

Załoga amerykańskiego niszczyciela otworzy gotowość bojową

Jak podaje Zespołu Badań i Analiz Militarnych, amerykański niszczyciel zastąpił Paul Ignatius (DDG 117) typu Arleigh Burke Flight IIA Ti, który znajdował się w Gdyni do połowy czerwca.

Pobyt niszczyciela USS Roosevelt potrwa zaledwie osiem godzin, podczas których załoga ma odtworzyć gotowość bojową jednostki. Na co dzień okręt wchodzi w skład zespołu taktycznego DESRON 60 (Six Zero), który stanowi jednocześnie Task Force 65, a jego miejsce stałego stacjonowania znajduje się w Rota na południowym zachodzie Hiszpanii.