W uzasadnieniu projektu MEN, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że liczba ludności Polski będzie systematycznie spadać. Do 2060 r. "zniknie" 6,7 mln osób, co oznacza ubytek o 22 proc. względem roku 2023 (z 37,6 mln do 30,9 mln). Wpływać na to będzie ujemny przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa, a także zmniejszanie się liczby kobiet w wieku rozrodczym.