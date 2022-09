Najnowsza prognoza pogody nie napawa optymizmem. Wszystko za sprawą spływu chłodnego powietrza na południe aż w rejon ciepłego basenu Morza Śródziemnego. Da to sygnał do gwałtownej cyklogenezy, a w efekcie - utworzenia się niżu genueńskiego.

Pogoda. Cyklon Reili nadciąga nad Europę

Cyklon Reili utworzy się właśnie w piątek 16 września i znad Włoch ruszy przez Niemcy w stronę Rumunii. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin znajdzie się on w rejonie Polski i Ukrainy, a wraz z nim - zmiany w pogodzie.

Co oznacza nadejście cyklonu i niżu genueńskiego? Prognoza pogody zakłada, że wraz z pojawieniem się Reili przyjdzie ochłodzenie, pojawią się też silne podmuchy wiatru, a także spore opady deszczu, a miejscami - śniegu.

Jak czytamy na stronie dobrapogoda24.pl, cyklon Reili może doprowadzić do podtopień w kilku rejonach. Miejscami pojawią się także gwałtowne burze.

Cyklon Reili nad Europą. Prognoza pogody dla Polski

Jak zaznaczają analitycy, wpływ cyklonu w Polsce odczujemy w okolicach 18 września, jednak nie będzie on czynił większego spustoszenia ani nie powinien uprzykrzać życia.

"Około 18 września przyniesie miejscami opady deszczu na południowym wschodzie kraju, ponadto po jego zachodniej stronie zaciągnie chłodniejsze powietrze z północnego zachodu i w górach, szczególnie w Tatrach spadnie śnieg około 18-19 września" - czytamy.

Najnowsza prognoza pogody

Jak informuje IMGW, prognoza pogody w piątek 16 września zakłada zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego. Prognozowana wysokość opadów to do 20 mm w rejonie nadmorskim.

Temperatura maksymalna w piątek wyniesie od 13 st. C do 18 st. C - tylko w rejonach podgórskich Karpat około 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany - od 40 km/h do 55 km/h. Na wybrzeżu porywy wiatru sięgną do 85 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu lokalnie małe. Prognozuje się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. Wysoko w górach może spaść deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na wybrzeżu. Nad ranem, na południu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi, szczególnie w zachodniej połowie kraju, burzami. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 12 st. C do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a na wybrzeżu i w burzach do 65 km/h.

