Pogoda na Dzień Babci przyniesie temperaturę od 0 do 3 st. C. IMGW ostrzega, że ciężki śnieg, wynikający z dodatnich wartości, może nawet łamać gałęzie lub zrywać linie energetyczne. Niewykluczone są więc przerwy w dostawach prądu lub utrudnienia na drogach spowodowane spadającymi konarami drzew.

Opadom śniegu ma towarzyszyć również dość silny wiatr, osiągający prędkość 50-60 km/h, co może wywołać zawieje i zamiecie śnieżne. Kierowcy muszą liczyć się z tym, że jazda w takich warunkach pogodowych może być trudna.

Prognoza pogody w niedzielę 22 stycznia. Pochmurna aura z przejaśnieniami

W niedzielę 22 stycznia śnieg może jeszcze padać na zachodzie Polski. W pozostałych częściach kraju będziemy mieli do czynienia raczej z pochmurną aurą, a miejscami wystąpią przejaśnienia. Synoptycy zwracają jednak uwagę na warunki na drogach, które tego dnia w wielu miejscach mogą być bardzo złe. Dotyczy to szczególnie wschodniej części kraju.

Temperatura w niedzielę wyniesie od 0 st. C. na Suwalszczyźnie, a w centrum Polski i na zachodzie termometry pokażą od 1 do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zima powraca, trudne warunki na zakopiance

Prognoza pogody po weekendzie. Do kiedy utrzyma się śnieg?

To, jak długo utrzyma się śnieg, będzie zależało od temperatury, która w następnym tygodniu cały czas ma oscylować wokół zera stopni Celsjusza. Miejscami, szczególnie w zachodniej części kraju, termometry mogą wskazywać kilka stopni na plusie.

Długofalowe prognozy pogody wskazują, że większego mrozu można się spodziewać dopiero w ostatnich dniach stycznia. Na południu kraju w trzeciej dekadzie stycznia temperatura będzie spadać nawet poniżej -15 st. C. W innych regionach mróz ma być mniejszy. Wiele wskazuje więc na to, że zimowy krajobraz pozostanie z nami do końca miesiąca.

