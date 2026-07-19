Potężny atak Rosji na Kijów. Kosiniak-Kamysz zapowiada: Nie ustąpimy
"Robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę" - zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do nocnego uderzenia na Kijów. Szef polskiego MON wskazał, że rosyjski atak pokazuje, " jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy".
W skrócie
- Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska podejmuje działania, by rosyjskie rakiety nie dotarły nad terytorium kraju.
- Szef MON podkreślił, że nocny atak na Kijów pokazuje nierealność wzywania do osłabienia wsparcia dla Ukrainy lub wstrzymania modernizacji polskiej armii.
- Wołodymyr Zełenski i Andrij Sybiha potwierdzili, że atak Rosji na Kijów był największy od początku wojny i zaapelowali do państw Zachodu o zdecydowane wsparcie.
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We wpisie na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do nocnego ataku Rosji na Kijów.
"Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji atak pociskami balistycznymi i manewrującymi atak na Ukrainę i zapowiada przygotowanie do dużej mobilizacji wojsk" - napisał szef MON w mediach społecznościowych.
Nocny atak na Kijów. Kosiniak-Kamysz uderza w słowa opozycji
W dalszej części wpisu przypomniał o niedawnych słowach części polityków opozycji w Polsce, która domagała się wstrzymania pomocy militarnej dla Kijowa w związku ze sporem o upamiętnianie przez Ukrainę członków UPA.
"To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zapewnił też, że Polska robi wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Wisłę. "Nie ustąpimy w tym!" - podkreślił lider ludowców.
Rosja uderzyła w Kijów. Sybiha i Zełenski apelują do Zachodu
Wcześniej informacje o tym, że był to największy atak pociskami balistycznymi na Kijów od początu wojny w Ukrainie, potwierdzili Wołodymyr Zełenski oraz szef MSZ Andrij Sybiha.
"Tchórz w Moskwie, który boi się spotkać z prezydentem Zełenskim, aby zakończyć wojnę, kontynuuje prowadzenie wojny przeciwko cywilom. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny - około czterech tuzinów - w brutalnym ataku terrorystycznym na ukraińską stolicę, zabijając i raniąc ludzi" - napisał na X szef ukraińskiej dyplomacji.
Sybiha wezwał także Zachód do podjęcia zdecydowanych działań. "Każdy, kto wstrzymuje te kluczowe narzędzia ochrony, powinien wiedzieć, że koszt opóźnień mierzy się ludzkimi żywotami" - zaznaczył.
Z kolei Wołodymyr Zełenski wskazał, że "opóźnienia w podejmowaniu nowych decyzji dają Moskwie okazję do planowania nie tylko nowych ataków przeciwko naszym ludziom, ale także sposobów omijania nowych sankcji".