W skrócie Polska uruchomiła lotnictwo wojskowe w odpowiedzi na rosyjskie ataki nocne na Ukrainę, wspierana przez siły Francji i Holandii.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że podczas operacji nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a działania miały charakter prewencyjny.

Według relacji ukraińskich władz rosyjski atak obejmował użycie pocisków balistycznych, a ogłoszono alarm powietrzny w niemal całym kraju.

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"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało ok. godz. 1.30 w komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano, zaznaczając, że działania mają charakter prewencyjnych.

Atak Rosjan na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Ok. godz. 4 nad ranem DORSZ przekazało, że operacja wzmożonej aktywności została zakończona. "Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - przekazano.

W zapewnienie bezpieczeństwa Polsce zaangażowane były również samoloty sił francuskich oraz systemy obrony powietrznej sił holenderskich, stacjonujące w Polsce w ramach misji NATO.

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - zaznaczono.

Rosjanie uderzyli w Kijów. Wykorzystano pociski balistyczne

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie dokonali kolejnego dużego ataku na ukraińskie miasta. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje.

"Wróg atakuje pociskami balistycznymi" - napisał na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy.

Mer Witalij Kliczko poinformował, że trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padół. "Ludzie są uwięzieni na piętrach od siódmego do dziewiątego" - przekazał Kliczko na Telegramie. W wyniku uderzania zginęło dotychczas co najmniej siedem osób, a 24 zostały ranne.

Agencja dpa podała, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.





Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. ''Ukraińcy mówią, że nie mieli na celu dokuczania Polsce'' Polsat News