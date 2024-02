Zmiany w Orlenie

Rewolucja w Orlenie. Nowa rada nadzorcza spółki

Statut koncernu ustala, że wybierany przez radę nadzorczą zarząd Orlenu może liczyć od pięciu do 11 osób. W jego skład wchodzą prezes, wiceprezesi oraz pozostali członkowie. Do poniedziałku gremium liczyło 11 osób . Z końcem dnia ze stanowiska odwołano Daniela Obajtka, który kilka dni wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej.

Koniec pewnej ery. Daniel Obajtek żegna się z Orlenem