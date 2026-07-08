W skrócie Silny wiatr powoduje trudne warunki pogodowe w wielu regionach Polski, zwłaszcza nad morzem, gdzie prędkość podmuchów sięga nawet 120 km/h.

IMGW ogłosiło ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dotyczące silnego wiatru dla różnych części kraju, szczególnie dotkliwie na północy i wschodzie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców części wybrzeża oraz ostrzega przed bardzo silnym wiatrem i możliwością uszkodzenia mienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Pogoda nad dużą częścią Polski jest obecnie wyjątkowo niebezpieczna. Mieszkańcy niemal całego kraju zmagają się z silnymi podmuchami wiatru, niskimi temperaturami opadami. Najgorzej sytuacja wygląda na wschodzie i północy kraju.

Przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, przede wszystkim silnym wiatrem, ostrzega zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda. Potężny wiatr nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW wydało we wtorek serię ostrzeżeń przed silnymi podmuchami wiatru. Alerty najniższego, pierwszego stopnia obejmują swoim zasięgiem obszar od Białej Podlaskiej po północno-zachodnie krańce kraju, sięgając również Warszawy i Płocka.

Na wybrzeżu, w pasie od Elbląga po Koszalin, ostrzeżenia te zmieniają się w dużo poważniejsze - drugiego, a nawet trzeciego stopnia na obszarach przylegających do Zatoki Gdańskiej.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. IMWG materiał zewnętrzny

Synoptycy ostrzegają tam przed silnymi podmuchami, sięgającymi w porywach w rejonie Półwyspu Helskiego i Zalewu Wiślanego do 120 km/h. Najintensywniej będzie wiało rano i w godzinach przedpołudniowych. Po południu wiatr będzie powoli cichł.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe łączą się także z stosunkowo niskimi temperaturami. W środę najzimniej będzie na Podlasiu, gdzie termometry wskażą co najwyżej 12 stopni Celsjusza. Część kraju zmaga się także z intensywnymi opadami.

Pogoda. Niż Bernadette dotarł na wybrzeże. Potężne wichury

Za załamanie pogody odpowiedzialny jest niż Bernadette, który w środę znalazł się nad Krajami Bałtyckimi. Silne podmuchy, które ze sobą niesie mogą przynieść poważne szkody, a także doprowadzić do tzw. cofki - wtłaczania wody morskiej w głąb lądu i do ujść rzek.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert w tej sprawie wysłano do odbiorców przebywających na terenie części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Rozwiń

"Uwaga! Dziś i jutro (07-08.07) prognozowany bardzo silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - czytamy w komunikacie.

Alert dotyczy osób przebywających przede wszystkim na wybrzeżu Bałtyku, gdzie także IMGW ostrzega przed najsilniejszymi porywami wiatru.





"Niech ma pretensje do swoich". Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" odpowiada Nawrockiemu Polsat News Polsat News