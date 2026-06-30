W skrócie Przez Polskę przechodzi front burzowy, który powoduje intensywne opady, silny wiatr i grad.

W okolicach Leszna wystąpiły burze z gradem o średnicy kilku centymetrów, ulewą i wiatrem, a podobne zjawiska odnotowano m.in. w Głogowie.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa objął pięć województw, a burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 110 km/h, deszcz do 60 mm i grad o średnicy 4–6 cm.

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Intensywna burza przeszła już m.in. w okolicach Leszna w województwie wielkopolskim. We wsiach Klonówiec, Osowa Sień czy Wilkowice spadł grad, który miał średnicę nawet kilku centymetrów.

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Opadom towarzyszył również ulewny deszcz i silny wiatr. Burza przeszła także nad Głogowem, gdzie miała miejsce ulewa i wichura.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że najsilniejsze burze przechodzić będą od południowego zachodu Polski na północny wschód.

"Tą drogą przemieszczał się będzie wielokomórkowy układ burzowy, który w godzinach wieczornych przyjmować będzie postać układu liniowego, a w dalszej części nocy przerodzi się w MCS (mezoskalowy układ konwekcyjny - red.)" - przekazało w komunikacie IMGW.

W ostrzeżeniu zaznaczono, że burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 100 km/h, a nawet trąby powietrzne oraz ulewny deszcz i grad.

Burze nad Polską. Alert RCB dla pięciu województw

W związku z zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców pięciu województw: opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województw dolnośląskiego i łódzkiego.

"Uwaga! Dziś i jutro (30.06/1.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni." - brzmi alert RCB rozesłany do mieszkańców obszarów szczególnie narażonych na przejście burz.

IMGW ostrzega z kolei, że burze mogą w wielu miejscach Polski wystąpić również w środę od rana. Mogą im towarzyszyć bardzo silny wiatr, nawet do 110 km/h, ulewny deszcz do 60 mm oraz duży grad o średnicy 4-6 cm.





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