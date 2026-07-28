W skrócie W nadchodzących dniach nad Polskę napłynie wyż Olaf, przynosząc falę upałów z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza.

IMGW prognozuje, że gorące dni utrzymają się do końca tygodnia, a ochłodzenie będzie tylko chwilowe.

Na początku przyszłego tygodnia temperatury miejscami osiągną nawet 38 stopni Celsjusza, a po tym okresie synoptycy zapowiadają możliwość realnego ochłodzenia.

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W najbliższych dniach nad Polskę dotrze wyż Olaf, który przyniesie ze sobą potężną falę upałów. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyższe temperatury czekają nas już w środę - na zachodzie i południowym zachodzie termometry pokażą 29 stopni Celsjusza.

Bariera 30 stopni C zostanie przebita już kolejnego dnia. Temperatura sięgnie w czwartek od 26 stopni C na północnym wschodzie i w dolinach bieszczadzkich, około 31 stopni C w centrum, do 35 stopni C oraz 36 stopni C na zachodzie. W większości Polski będzie niemal bezwietrznie, silniejsze podmuchy pojawią się tylko na wybrzeżu.

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Prognoza pogody. Fala upałów nadciąga nad Polskę

W piątek upały na dobre rozgoszczą się nad Polską i pozostaną z nami na dłużej. Termometry w większości regionów pokażą temperatury przekraczające 30 stopni C, w niektórych miejscach sięgające nawet 35 stopni C. Zimniej będzie tylko na wybrzeżu i na północnym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie od około 20 do 24 stopni C.

Pewną ulgą w upałach okażą się być może chmury i przelotne opady, te jednak mogą w na zachodzie i północy przerodzić się w niebezpieczne burze i intensywne opady gradu. Poza burzowymi okresami IMGW, kiedy będzie wiało mocno, spodziewa się jedynie słabych podmuchów wiatru.

Gorąc nie opuści Polski także w sobotę i niedzielę. W pierwszym z tych dni temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni C do 36 stopni C - najgoręcej będzie na Podkarpaciu.

W niedzielę z kolei będzie odrobinę chłodniej, choć termometry w wielu miejscach wciąż będą pokazywać temperatury przekraczające 30 stopni C.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował także wstępną prognozę na kolejne dni. Wynika z niej, że fala upałów nie opuści Polski. Na początku przyszłego tygodnia kreski na termometrach będą pokazywać z dnia na dzień coraz wyższe liczby.

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Najcieplejszym dniem będzie według prognozy najbliższy wtorek. Wtedy w całym kraju zobaczymy wskazania powyżej 30 stopni C, a w centrum i na południu kraju nawet 38 stopni C. Przewidywania IMGW kończą się na środzie i czwartku, wciąż gorących, ale synoptycy zapowiadają, że po nich dojdzie do realnego ochłodzenia.

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