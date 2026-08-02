W skrócie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało o 159 interwencjach straży pożarnej związanych z burzami na Śląsku, najwięcej w powiecie tarnogórskim.

Nawałnice spowodowały uszkodzenia budynków, zniszczenia drzew i przerwy w dostawie prądu na Śląsku i w Wielkopolsce, jednak nie odnotowano osób poszkodowanych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami oraz lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach.

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Jak podało w niedzielę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), od sobotniego późnego popołudnia w związku z ostrzeżeniem o burzach PSP odnotowała 159 interwencji.

Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie tarnogórskim, gdzie służby odnotowały ponad 80 zgłoszeń. Zastępy strażackie wyjeżdżały tam do powalonych drzew i złamanych konarów, które zablokowały niektóre drogi.

Gwałtowne nawałnice nad Polską. Dziesiątki interwencji na Śląsku

Sporo szkód nawałnica wyrządziła w gminie Świerklaniec w powiecie tarnogórskim. Lokalne władze informowały w mediach społecznościowych o usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu dróg oraz lokalnych uszkodzeniach i utrudnieniach. W wielu miejscach drzewa zostały wyrwane z korzeniami.

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Porywisty wiatr poczynił szkody m.in. w Nowym Chechle, nad Zalewem Nakło-Chechło oraz w samym Świerklańcu, także w tamtejszym zabytkowym parku, gdzie zostały połamane gałęzie i konary.

Na terenie gminy uszkodzone zostały budynki, ogrodzenia, a także obiekty przydomowe - garaże, wiaty i tarasy; szczególnie trudna sytuacja jest na terenie domków rekreacyjnych nad zalewem, na szczęście nie było poszkodowanych - relacjonował zastępca wójta gminy Świerklaniec Adrian Blondzik.

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Skutki burz i nawałnic. Przerwy w dostawie prądu na Śląsku

Wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki poinformował, że sytuacja jest już pod kontrolą. Zaapelował o ostrożność. Lokalne władze podziękowały strażakom i innym służbom za ich zaangażowanie w usuwanie skutków żywiołu.

Gwałtowny wiatr część mieszkańców Śląskiego pozbawił dostaw energii elektrycznej. Według WCZK w niedzielę rano prądu nie miało wciąż prawie 700 odbiorców w regionie, najwięcej w powiecie myszkowskim - blisko 500. Wszystkie awarie mają zostać usunięte jeszcze w niedzielę przed południem.

W sobotę wieczorem po uderzeniu pioruna w transformator doszło do awarii wodociągowej w powiecie mikołowskim, zostały uszkodzone pompy. Awaria została usunięta około północy - podały służby kryzysowe wojewody.

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Burze w Wielkopolsce. Połamane drzewa, zerwane dachy

Trudna sytuacja pogodowa dotknęła także Wielkopolskę. Jak powiedział PAP w niedzielę rano oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, od godz. 8 rano w sobotę strażacy odebrali 141 zgłoszeń dotyczących skutków burz, jakie przechodziły nad Wielkopolską.

- Najwięcej zdarzeń zgłoszonych zostało z terenu powiatu pleszewskiego - 39, następnie powiatu kaliskiego - 19, krotoszyńskiego - 16, ostrowskiego - 14 i konińskim - 12. Z pozostałej części województwa były to raczej pojedyncze wyjazdy - powiedział.

Rozmówca wskazał, że większość interwencji dotyczyła połamanych i powalonych drzew. W ciągu ostatniej doby w całym województwie odnotowano także około 25 zdarzeń dotyczących uszkodzonych lub zerwanych dachów budynków. Nie było osób poszkodowanych.

W związku z burzami w południowej części Wielkopolski występują problemy z dostępem do prądu. Jak informuje w niedzielę Energa Operator, "trwają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania pozostaje około 680 odbiorców i 20 stacji transformatorowych w powiatach: kaliski, pleszewski".

Prognoza pogody - burze i upał. Niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło

Trudna sytuacja pogodowa prawdopodobnie nie skończy się na sobotnich i niedzielnych nawałnicach. W najbardziej wysuniętej na południe części kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak wynika z prognozy IMGW, w niedzielę większość Polski będzie mogła odsapnąć od bardzo wysokich temperatur, które w ostatnich dniach ogarnęły nasz kraj. Będzie to jednak jedynie chwilowa ulga.

Już w poniedziałek temperatury na południu ponownie przekroczą 30 stopni C, we wtorek z kolei możemy się spodziewać nawet 37 stopni C w centrum i na południu. Do kraju powrócą także burze i gwałtowne opady deszczu, często niosąc ze sobą także grad. Tego typu niesprzyjająca i momentami niebezpieczna aura utrzyma się co najmniej do soboty.

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