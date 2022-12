Tydzień temu policja otoczyła taśmą i zabezpieczyła teren wokół budynku Nowej Zatoki w Sopocie. Takie działania zlecił Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji krakowskiej prokuratury. Funkcjonariusze sprawdzają okoliczne studzienki kanalizacyjne, przekopują też plażę w pobliżu klubu i używają wykrywacza metali. Na miejscu pracuje także koparka.

Jak poinformował "Fakt" na miejsce poszukiwań sprowadzono znanego nurka Marcela Korkusia, który specjalizuje się w przeszukiwaniu zbiorników wodnych. Ten, wyposażony w specjalistyczny sprzęt, miał zejść do jednego z wykopów na plaży. Serwis trójmiasto.pl precyzuje, że nurek zszedł prawdopodobnie do odkopanej przez policję dawnej studzienki prowadzącej do kanalizacji deszczowej.

Zdjęcie Policja przed sopockim lokalem dawnej Zatoki Sztuki - obecnie działającym jako Nowa Zatoka / Jan Dzban / PAP

Kim jest Marcel Korkuś?

Marcel Korkuś to nurek z ponad 20-letnim doświadczeniem. Dwukrotnie pobił rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. Co ciekawe, nie pierwszy raz pomaga policji w śledztwach.

W 2020 roku odnalazł ciało 3,5-letniego Kacpra, który zaginął podczas spaceru z ojcem po ogródkach działkowych. Zwłoki znajdowały się w rzece Kwisa. Kilka tygodni później nurka zaangażowano w poszukiwania szczątków Joanny Gibner, zamordowanej przez męża w 1996 roku. Ciało znajdowało się w torbie zatopionej na dnie Jeziora Dywickiego

Lokal, gdzie obecnie mieści się Nowa Zatoka powstał ponad dziesięć lat temu jako Zatoka Sztuki. W środę wieczorem funkcjonariusze przeszukiwali ten teren przy pomocy psa tropiącego. Przy klubie stanął też wojskowy namiot.

Śledczy oficjalnie nie informują, czy zabezpieczenie terenu ma związek ze śledztwem w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, do którego doszło w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku.