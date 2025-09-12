Poszukiwania drona w Warszawie. Żołnierze WOT w akcji

W Warszawie trwają poszukiwania drona w dzielnicy Wesoła. W akcję zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Komunikat w sprawie wydała również warszawska policja.

Trwają poszukiwania drona w Warszawie
W skrócie

  • Trwają poszukiwania drona w warszawskiej dzielnicy Wesoła z udziałem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
  • Policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń.
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował podczas konferencji prasowej, że w działaniach poszukiwawczych drona w Wesołej w Warszawie zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szef MON dodał, że na razie nie ma informacji o tym, żeby poszukiwania drona w Warszawie miały związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę.

- Jeśli chodzi o poszukiwania w Wesołej, został uruchomiony WOT. To są informacje, które zostały do nas przekazane - poinformował.

- Wszystko, jak zawsze, precyzyjnie i transparentnie będzie zweryfikowane - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

    Poszukiwania drona w Warszawie. Policja: Zwracamy się z prośbą

    "W ciągu ostatnich kilku dni, między innymi do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wpłynęły informacje o obiektach, które miały spaść na terenie powiatu otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz na terenie warszawskiej Pragi Północ i Południe" - brzmi komunikat stołecznej policji na X.

    Jak czytamy dalej, we wszystkich przypadkach reakcja policjantów była natychmiastowa - ogłoszono alarmy dla funkcjonariuszy pełniących służbę w danych jednostkach.

    Na wskazane obszary od razu skierowano patrole, aby dokładnie przeszukać teren, wykorzystując do tego m.in. drony.

    W działaniach poszukiwawczych, oprócz lokalnych policjantów, uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji, a także Żandarmeria Wojskowa, żołnierze WOT, Straż Pożarna oraz inne formacje.

    Do tej pory żadna ze zgłoszonych informacji o obiektach nie została potwierdzona.

    "(...) Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie nam wszystkich informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń. Każda zostanie przez nas wnikliwie sprawdzona" - apeluje w komunikacie warszawska policja.

