Poszukiwani Rosjanie zatrzymani pod Warszawą. Akcja służb na A2
Policjanci zatrzymali na autostradzie A2 dwóch obywateli Rosji poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania podejrzanych o zabójstwo w Belgii. Do zatrzymania doszło we wtorek wieczorem w rejonie węzła Skierniewice.
Informację o zatrzymaniu dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej na terenie Polski przekazała w środę rano policja.
W komunikacie zaznaczono, że do akcji służb doszło o godz. 21:15 we wtorek na trasie A2, w rejonie węzła Skierniewice.
Policja zatrzymała Rosjan na A2. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania
"Policjanci z kilku powiatów garnizonu łódzkiego zatrzymali dwóch obywateli Rosji w wieku 33 i 45 lat, którzy poruszali się samochodem marki audi" - podkreślono. Jak się okazało, mężczyźni byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania.
Zatrzymani Rosjanie są podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii. "Dzięki zdecydowanej i świetnie skoordynowanej akcji pościgowo-blokadowej policjantów z garnizonu łódzkiego zatrzymani zostali niebezpieczni przestępcy" - dodała policja.
W komunikacie podkreślono, że podczas akcji nikt nie został poszkodowany.