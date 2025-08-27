Poszukiwani Rosjanie zatrzymani pod Warszawą. Akcja służb na A2

Policjanci zatrzymali na autostradzie A2 dwóch obywateli Rosji poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania podejrzanych o zabójstwo w Belgii. Do zatrzymania doszło we wtorek wieczorem w rejonie węzła Skierniewice.

Policja zatrzymała Rosjan na autostradzie A2. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania, zdj. ilustracyjne
Policja zatrzymała Rosjan na autostradzie A2. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania, zdj. ilustracyjneFOT. TOMASZ HOEast News

Informację o zatrzymaniu dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej na terenie Polski przekazała w środę rano policja.

W komunikacie zaznaczono, że do akcji służb doszło o godz. 21:15 we wtorek na trasie A2, w rejonie węzła Skierniewice.

"Policjanci z kilku powiatów garnizonu łódzkiego zatrzymali dwóch obywateli Rosji w wieku 33 i 45 lat, którzy poruszali się samochodem marki audi" - podkreślono. Jak się okazało, mężczyźni byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zatrzymani Rosjanie są podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii. "Dzięki zdecydowanej i świetnie skoordynowanej akcji pościgowo-blokadowej policjantów z garnizonu łódzkiego zatrzymani zostali niebezpieczni przestępcy" - dodała policja.

W komunikacie podkreślono, że podczas akcji nikt nie został poszkodowany.

