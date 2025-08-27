Poszukiwani Rosjanie zatrzymani pod Warszawą. Akcja służb na A2

Informację o zatrzymaniu dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej na terenie Polski przekazała w środę rano policja.

W komunikacie zaznaczono, że do akcji służb doszło o godz. 21:15 we wtorek na trasie A2, w rejonie węzła Skierniewice.

Policja zatrzymała Rosjan na A2. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania

"Policjanci z kilku powiatów garnizonu łódzkiego zatrzymali dwóch obywateli Rosji w wieku 33 i 45 lat, którzy poruszali się samochodem marki audi" - podkreślono. Jak się okazało, mężczyźni byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zatrzymani Rosjanie są podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii. "Dzięki zdecydowanej i świetnie skoordynowanej akcji pościgowo-blokadowej policjantów z garnizonu łódzkiego zatrzymani zostali niebezpieczni przestępcy" - dodała policja.

W komunikacie podkreślono, że podczas akcji nikt nie został poszkodowany.

