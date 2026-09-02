Posłowie ukarani za wejście do prokuratury. "Rażące naruszenie zasad"

Maciej Olanicki

Oprac.: Maciej Olanicki

Czworo posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden poseł klubu Rozwój Plus zostało ukaranych upomnieniem przez sejmową komisję etyki. Kara została nałożona po tym, jak posłowie w maju wkroczyli do siedziby Prokuratury Krajowej, gdzie przesłuchiwany był Tomasz Sakiewicz. Posłowie przekonywali, że dokonywali interwencji poselskiej, jednak według prokuratury działali z "rażącym naruszeniem zasad".

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Andrzej Śliwka i Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Posłowie PiS i jeden poseł klubu Rozwój Plus zostali ukarani przez sejmową komisję etykiMateusz Grochocki/East News, Filip Naumienko/REPORTEREast News

W skrócie

  • Czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden poseł z klubu Rozwój Plus otrzymali upomnienia od sejmowej komisji etyki po tym, jak w maju weszli do budynku Prokuratury Krajowej podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza.
  • Parlamentarzyści twierdzili, że przeprowadzali interwencję poselską, jednak prokuratura uznała ich działania za bezprawne i niezgodne z obowiązującymi procedurami.
  • Komisja etyki uznała, że posłowie naruszyli zasady etyki poselskiej, a ukaranym przysługuje 14 dni na odwołanie się od decyzji.
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Komisja Etyki Poselskiej ukarała upomnieniem posłów PiS Macieja Małeckiego, Jana Mosińskiego, Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom i Andrzeja Śliwkę oraz Krzysztofa Lipca z Rozwój Plus - przekazała Ewa Schädler z Polski2050.

Krzysztof Lipiec w maju był jeszcze posłem PiS, jednak po rozłamie w partii zasilił szeregi klubu Mateusza Morawieckiego. Lipiec jako jedyny nie stawił się w środę przed komisją.

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Posłowie ukarani za zachowanie w siedzibie prokuratury

Kara ma związek z incydentem z 20 maja br., kiedy w siedzibie Prokuratury Krajowej przesłuchiwany był Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika. Sakiewicz odpowiadał wówczas na pytania śledczych dot. rzekomego zatrudnienia Zbigniewa Ziobry w Telewizji Republika w roli komentatora.

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Z pomocą zawieszonego później prokuratora generalnego Tomasza Janeczka posłowie PiS w towarzystwie pracowników Telewizji Republika weszli do strefy ochronnej siedziby prokuratury.

Wniosek o ukaranie posłów skierował do komisji prokurator krajowy, według którego w maju doszło do "rażącego naruszenia zasad etyki poselskiej", a zaś wejście posłów do budynku było bezprawne. Posłowie nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy nakazali parlamentarzystom opuszczenie budynku.

Posłowie PiS i pracownicy Republiki w prokuraturze, gdy zeznawał Sakiewicz

Posłowie PiS argumentowali, że prowadzili w siedzibie prokuratury interwencję poselską, a pracownicy Telewizji Republika nie weszli do budynki z nimi. Argumentację tę odrzuciła prokuratura, podkreślając, że parlamentarzyści działali z "pominięciem obowiązujących procedur", "w sposób nieautoryzowany i bez wymaganej zgody" i bez respektowania procedur bezpieczeństwa.

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"Interwencja lub kontrola poselska powinny być wykonywane w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem porządku obowiązującego w danej instytucji" - stwierdził prokurator krajowy.

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.

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