Posłowie otrzymali przelewy zatytułowane "Kwota wolna od podatku 01/22", a ich wynagrodzenie zostało skorygowane - przekazał Onet.

Kancelaria Sejmu tłumaczy, że pierwotnie posłowie otrzymali wypłaty pomniejszone o zaliczkę w kwocie 425 zł. "Jednocześnie (Kancelaria Sejmu - red) wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej (...) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej powyższego zagadnienia. Interpretacja taka powstała i została do Kancelarii Sejmu przesłana. Potwierdza ona, że posłowie mogą korzystać z wyżej opisanej możliwości" - czytamy w wiadomości przesłanej przez Centrum Informacyjnego Rządu, przytoczonej przez Onet.



Polska Polski Ład. Nieoficjalnie: Tadeusz Kościński i Jan Sarnowski mogą stracić stanowiska

Posłowie stracili 1,4 zł

Kancelaria zapewniła ponadto, że posłowie nie są inaczej traktowani niż obywatele pracujący na umowie o pracę.



Według dziennikarzy Onetu, posłowie stracili na Polskim Ładzie nawet 1,4 tys. zł, co wywołało niezadowolenie. Swojego oburzenia nie kryli szczególnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ubiegłym roku zabiegali o podwyżki.

Zamieszanie po wprowadzeniu Polskiego Ładu

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o wielu grupach zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Minister finansów podpisał m.in. rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy.

