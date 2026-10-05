W skrócie Projekt ustawy przewiduje obowiązkowe szkolenia wojskowe dla posłów i posłanek do 60. roku życia.

Zmiany mają dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a parlamentarzystom umożliwiono również służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

W projekcie pojawiły się argumenty dotyczące potrzeby zwiększenia wiedzy parlamentarzystów w zakresie obronności.

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Klub parlamentarny Rozwój Plus złożył w Sejmie projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60. roku życia.

- Nasza formacja jako pierwsza wskazała na konieczność wprowadzenia takiego przeszkolenia wojskowego dla wszystkich obywateli - powiedział w poniedziałek Mateusz Morawiecki.

- Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Parlamentarzystą nie jest się do końca życia i nawet zapisy ustawowe tutaj niczego nie zmieniają. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - dodał.

Pod koniec września Rozwój Plus przedstawił raport "Armia na wojnę, nie na defiladę, otwiera się w nowym oknie. Założenia do nowej polityki obronnej". Jednym z elementów polityki miało być obowiązkowe szkolenie obronne dla każdej kobiety i każdego mężczyzny po ukończeniu szkoły średniej.

Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla posłów. Jest projekt ustawy

Projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu parlamentarzystów do 60. roku życia dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

- W ostatnich dniach jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w sposób kpiący podszedł do kobiecego wejścia do służb mundurowych - powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska.

Posłanka związana z Rozwojem Plus nawiązała do niedawnego wpisu Mentzena na platformie X., otwiera się w nowym oknie Polityk zamieścił zdjęcia ze ślubowania w garnizonie dolnośląskim policji, na których widać nowo przyjęte funkcjonariuszki.

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"Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie" - ironizował Mentzen.

- Kobiety są potrzebne, kobiety dają poczucie bezpieczeństwa - podkreśliła Semeniuk-Patkowska.

Posłowie będą mogli służyć w WOT. Dworczyk komentuje

Głos w sprawie projektu ustawy zabrał także Michał Dworczyk.

- Składamy dziś projekt ustawy, która przewiduje dwie kwestie. Pierwsza to obowiązkowe szkolenie dla parlamentarzystów, część praktyczna i teoretyczna, oraz druga zmiana - możliwość służby parlamentarzystów w WOT - powiedział.

- Niestety wiedza na temat bezpieczeństwa, a szczególnie obronności jest wśród parlamentarzystów ograniczona - ocenił Dworczyk, zapowiadając, że będzie namawiał parlamentarzystów innych formacji do poparcia projektu.



