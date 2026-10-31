Posłowie PiS w komendzie stołecznej. "Interwencja trwała pięć minut"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

- Przeprowadziliśmy chyba jedną z najszybszych kontroli świata - powiedział na sobotniej konferencji prasowej Michał Wójcik. Poseł PiS dodał, że "w ciągu kilku minut zadawali pytania jednak nie uzyskali odpowiedzi odpowiedzieli na ani jedno". To pokłosie piątkowych wydarzeń sprzed Trybunałem Konstytucyjnym.

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Posłowie PiS Michał Wójcik i Przemysław Drabek podczas konferencji prasowej po kontroli w komendzie stołecznej policji
Michał Wójcik oraz Przemysław Drabek podczas konferencji prasowejPolsat News

W skrócie

  • Posłowie PiS Michał Wójcik i Przemysław Drabek przeprowadzili kontrolę w Komendzie Stołecznej Policji w sprawie działań podejmowanych wokół Trybunału Konstytucyjnego.
  • Parlamentarzyści domagali się informacji o tym, kto personalnie wydał decyzję o przeprowadzeniu policyjnej akcji oraz o analizie ryzyka dla życia i zdrowia obywateli.
  • Przedstawiciele policji nie udzielili posłom żadnych odpowiedzi podczas spotkania, tłumacząc, że przekażą informacje w ustawowym terminie.
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Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Michał Wójcik oraz Przemysław Drabek, podczas sobotniej konferencji prasowej przekazali, że "przeprowadzili chyba jedną z najszybszych kontroli świata". Jak powiedzieli, chodzi o kontrolę w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

- Chodzi oczywiście o wszystko, co działo się przed Trybunałem Konstytucyjnym i w samym TK - mówił Wójcik. Podkreślił, że w szczególności interesowało ich, kto złożył zawiadomienie do Komendy Głównej Policji w sprawie dotyczącej zagrożenia życia i zdrowia dla obywateli.

- Chcemy wiedzieć, kto podjął personalnie decyzję, dotyczącą całej tej akcji policji. Chcemy dokładnie znać wszystkie notaki służbowe, nagrania z monitoringu. Chcemy wiedzieć, jak oceniono ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia - przekazał.

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Posłowie Wójcik i Drabek w Komendzie Stołecznej Policji. "Kompletny bałagan"

Według ich relacji "w ciągu kilku minut zadawali pytania dwójce przedstawicieli Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej Policji" jednak "nie odpowiedzieli nam na ani jedno pytanie". - Niestety, ale nikt nie chce się przyznać na razie do tego, kto podjął decyzję w tej sprawie - podkreślił poseł PiS.

- Poinformowano nas, że nie mają żadnej wiedzy na ten temat, choć mamy przecież informacje, że to jest Komenda Stołeczna Policji i to są te jednostki, które tam (przed Trybunał - red.) kierowane właśnie przez tę komendę.

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- Nie zdecydowano się przekazać nam nawet jednej informacji na ten temat, mówiąc, że w zostanie ona przekazana w ustawowym terminie - podkreślił.

Poseł Wójcik ocenił tę sytuację jako "kompletny bałagan" oraz dodał, że widać "brak odwagi dotyczącej personalnej odpowiedzialności". - Nie poznaliśmy nazwiska tej osoby, która podjęła decyzję żeby te akcję rozpocząć. Akcję, która jest wyjątkowa w skali światowej - ocenił Wójcik.

Poseł Drabek po interwencji w KSP. "Służby nie odpowiedziały na najprostrze pytania"

Drabek ocenił z kolei, że "wielkim skandalem jest, (...) że służby nie potrafią odpowiedzieć na najprostrze pytanie zadawane przez posłów: kto dowodzi jednostkami przed TK, nie potrafią powiedzieć skąd te jednostki są".

- Pojawia się pytanie czy to jest strach, czy to jest bałagan, czy to jest niewiedza. Najbardziej przykre jest to, że wychodzimy z instytucji, z miejsca, któremu obywatele powinni ufać, a rozmawiając z przedstawicielami dowiadujemy się, że nie otrzymamy żadnej informacji - podkreślał Drabek.

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