Posłowie PiS stają w obronie TVP. "Próba grabieży"

Politycy PiS w obronie mediów publicznych

Błaszczak nawiązał do wniosku do TK złożonego przez posłów PiS . Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Sędziowie rozpatrzą wniosek 16 stycznia 2024 roku . Trybunał wydał w czwartek postanowienie zabezpieczające, które zakazuje takich działań.

Mariusz Błaszczak o rządzie "koalicji chaosu i zemsty"

- Mamy do czynienia z rządem koalicji chaosu i zemsty. To jest też koalicja skrajnie lewicowa, można powiedzieć - lewacka. W związku z tym, nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że są takie próby wprowadzenia do szkół programów demoralizujących dzieci i młodzież - przekonywał poseł PiS.