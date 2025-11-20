Posłowie PiS pojawili się przy torach. "Niekompetencja" kontra "kręcą show"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Posłowie PiS pojawili się na miejscu przeprowadzenia jednego z niedawnych aktów dywersji w miejscowości Mika. Na miejsce została wezwana policja, zaalarmowana zgłoszeniem dotyczącym podejrzanej grupy kręcącej się przy torach - poinformowała Karolina Gałecka. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr. Zamiast wzmacniać bezpieczeństwo PiS kręci show przy torach" - napisała.

Dwóch polityków przemawiających do mikrofonów na tle torów kolejowych i grupy ludzi pracujących przy torach.
Akty dywersji na kolei. Posłowie PiS pojawili się przy torachPrzemysław Piątkowski / PAP / WOJCIECH STROZYK/ Tomasz Jastrzebowski Reporter

W skrócie

  • Posłowie PiS pojawili się na miejscu niedawnych aktów dywersji w miejscowości Mika, wzbudzając niepokój służb.
  • Policja została zaalarmowana po zgłoszeniu o podejrzanej grupie przy torach, którą okazali się posłowie z ekipą telewizyjną.
  • Rzeczniczka MSWiA oceniła wizytę jako polityczny teatr, zarzucając PiS-owi zamiast wzmacniania bezpieczeństwa - kręcenie show.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O wizycie posłów PiS w miejscu, gdzie dokonano aktów dywersji poinformował w środę poseł PiS Sebastian Łukaszewicz. "Zajechaliśmy na miejsce ruskiego sabotażu w ramach interwencji poselskiej" - napisał na platformie X.

"Razem z posłami Michałem Moskalem i Dariuszem Stefaniukiem jesteśmy na stacji Mika. Na żywo zobaczyliśmy dramatyczną niekompetencje Rządu w tej kluczowej dla naszego bezpieczeństwa sprawie. Nie można tak tego zostawić" - czytamy w oświadczeniu.

Jak informuje Łukaszewicz, posłowie na miejscu zastali: "samochody na białoruskich tablicach", "podejrzanych ludzi podających się za 'włoskich dziennikarzy' i wypytujących o to co sądzimy o Putinie" oraz "zerwaną policyjną taśmę i absolutny brak służb na miejscu". W odpowiedzi na pytanie w komentarzu, czy posłowie wezwali policję Łukaszewicz odpowiedział: Tak, policja była już w drodze.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk ogłosił zwołanie na wtorek rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Polska

Premier ogłasza nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Akty dywersji na kolei. Posłowie PiS odwiedzili miejscowość Mika

    Do działania posłów Prawa i Sprawiedliwości odniosła się na X Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Posłowie PiS 'na tropie dywersji' na torach" - skomentowała.

    To ona poinformowała, że grupa wzbudziła niepokój funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei, którzy powiadomili policję o "podejrzanych" osobach, które kręcą się przy torach.

    "Po wylegitymowaniu okazało się, że to kilku posłów PiS z ekipą włoskiej telewizji, która nagrywała reportaż we współpracy z TVP" - napisała.

    "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr. Zamiast wzmacniać bezpieczeństwo PiS kręci show przy torach" - podsumowała Gałecka.

    Zobacz również:

    Wojska Obrony Terytorialnej zwiększą zaangażowanie w patrolowaniu linii kolejowych we wschodniej Polsce
    Polska

    Nowa decyzja po aktach dywersji. Chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Projekt asystencji osobistej po 2 latach trafił do Sejmu. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Budził dyskusje. Były różne koncepcjePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze